ФК "Ростов" - ФК ЦСКА 17 декабря: прямая онлайн трансляция матча 19 тура РПЛ

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин. Фото: соц. сети клуба

Уже завтра, 17 декабря, состоится матч 19 тура РПЛ по футболу между "Ростовом" и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе "Ростов-Арена". Начало назначено на 20:00. Составы команд пока неизвестны. Сейчас обе команды ведут активные тренировки, готовясь к предстоящей встрече. Многие из болельщиков и экспертов отмечают, что это одна из главных игр тура, ведь встречаются не только соседи по турнирной таблице, но и давние принципиальные соперники.

Футбольные аналитики не могут точно предсказать исход встречи. Некоторые считают, что индивидуальные качества московских игроков выше, что даст гостям выиграть. Другие ставят на "Ростов", указывая на поддержку болельщиков и поле родного стадиона. Так или иначе, все уверены, что спортивных фанатов ждет красивый и открытый футбол с большим количеством голов.

НА КОНУ МЕСТО СРЕДИ ЛИДЕРОВ

Важно сказать, что этот матч определит, кто займет третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Если выиграет "Ростов", то перед длительной зимней паузой он станет конкурировать за места с лидерами чемпионата "Зенитом" и "Спартаком". Страсти подогревают и слухи о возможной отставке главного тренера москвичей в случае поражения. ЦСКА действительно в последнее время испытывает трудности, поэтому в столицу юга они отправятся только за победой.

Кто примет участие в матче, станет понятно за несколько минут до игры. К сожалению для дончан, некоторые ведущие футболисты не смогут выйти на поле в этот ответственный день. Среди них Павел Мамаев и Кенто Хащимото.

СУДЕЙСТВО

«Ростов» и ЦСКА рассудит Владимир Москалев. Его ассистенты - Максим Гаврилин и Арам Петросян. Резервный судья - Иван Сиденков. VAR - Артем Любимов, AVAR - Валерий Данченко.

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