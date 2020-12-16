Ремонт моста повлияет на маршруты автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршруты автобусов после закрытия моста в Ростове 2020-2021: как будет ходить общественный транспорт. С начала января начнется реконструкция моста на Западном. Об изменениях в работе транспорта на пресс-конференции рассказали представители городской администрации.

В том числе, изменения коснутся автобусов с номерами 94 и 96, имеющих круговые маршруты. Автобус 96 станет разворачиваться возле моста после остановки «Нефтекачка», пояснил руководитель департамента транспорта Христофор Ермашов.

Рейс автобусов и "маршруток" номер 72, идущих с Западного на Левый берег, будет начинаться на кольце Малиновского и Доватора. "Маршрутки" и автобусы номер 10 на «Суворовский» будут ходить через проспект Буденновский и «новый» «Текучевский» мост.

Кроме того, мэрия намерена договориться с СКЖД об увеличении количества городских электричек. В зависимости от направления в первое время будут ходить 4-6 таких поездов. На станции можно добраться автобусными маршрутами 6А, 17, 56 и 74.

Напомним, недавно мэрия заявила о закрытии для транспорта и пешеходов моста на Малиновского. Мост планировали перекрыть с 1 января, а затем день закрытия изменили на 4 января. В мэрии поясняют, что мост находится в аварийном состоянии. Реконструировать его будут несколько месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Подумайте о простых гражданах": тысячи ростовчан подписались против закрытия моста на Малиновского

Власти заявляют, что движение по переправе представляет смертельную опасность (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.