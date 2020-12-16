"Подумайте о простых гражданах": тысячи ростовчан подписались против закрытия моста на Малиновского

Люди жалуются, что закрытие моста спровоцирует огромные пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не так давно власти города приняли решение закрыть движение по мосту на улице Малиновского. Это вызвало волну негодования среди местных жителей, для которых переправа - единственная возможность добраться оптимальным маршрутом до работы или дома. В интернете активистка, представившаяся как Ирина Хахулина, создала петицию с просьбой не закрывать мост. Женщина привела ряд аргументов.

Она отмечает, что в случае, если движение по путепроводу ограничат, люди не смогут нормально добираться к рабочим местам.

- Народу придется часами стоять в пробках, чтобы попасть на работу! Подумайте о простых гражданах! - призывает ростовчанка.

Вот только решение о закрытие моста было принято вынужденно, утверждают в ростовской мэрии. Глава городской администрации Алексей Логвиненко пояснял, что конструкции переправы находится в очень плохом состоянии. Она может обвалиться в любой момент и представляет смертельную опасность для автомобилистов. Оставить проблему, по мнению чиновников, значит проявить халатность.

- Мост-дублер, который строится рядом, почти готов. По нему уже можно ходить, - говорил Логвиненко.

Понимая, что закрытие моста может спровоцировать проблемы с передвижением по городу, власти разработали и опубликовали схему альтернативного маршрута. Людям придется объезжать опасный участок через микрорайон Военвед, что, конечно, заберет больше времени, чем обычно. Самое главное - водителям не придется каждый день испытывать судьбу.

Между тем, петиция набрала уже почти четыре тысячи подписей. Люди ее активно комментируют и распространяют среди знакомых. Напомним, строительство нового путепровода планируется закончить в декабре будущего года. В конечном итоге там должно появится два моста, по которым организуют четырехполосное движение.

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