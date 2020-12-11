Водителям подскажут, как лучше объехать мост на улице Малиновского в Ростове-на-Дону

Старый мост начнут сносить уже в январе следующего года. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сегодня, 11 декабря, в администрации Ростова-на-Дону сообщили, почему приняли решение закрыть мост на улице Малиновского. По словам главы мэрии Алексея Логвиненко, это была вынужденная мера.

Глава донской столицы отметил, что переправа находится в аварийном состоянии. К такому выводу пришли профильные службы, которые дают оценку прочности конструкций путепровода.

- Мост находится в очень плохом состоянии. Он реально опасен. Его дублер, который строится рядом, почти готов. По нему уже можно ходить, - отметил Логвиненко.

Он добавил, что уже в январе рабочие должны приступить к демонтажу старой переправы. На его месте появится новая. Таким образом получится два моста, на каждом организуют двухполосное движение. Кроме того, по пути следования к нему установят специальные информационные щиты, которые подскажут водителям, как лучше объехать закрытый участок.

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