Автор «Антикиллера» Данил Корецкий об изменениях закона «О полиции»: "Сотрудники МВД никогда не рисковали стрелять, а теперь формулировки стали еще туманнее"

Специалист считает, что полицейские наделены достаточным количество полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние несколько дней Интернет-общественность бурлит, обсуждая новый законопроект, который предусматривает очередное расширение полномочий полицейских. Его уже приняли в первом чтении депутаты Госдумы. Свое мнение о новшествах в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 ФМ рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России, почетный сотрудник МВД и автор романа «Антикиллер» ростовчанин Данил Корецкий.

СОТРУДНИК МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВИНОВАТЫМ

- Очень часто, когда встает вопрос о каких-то изменениях, ничего нового не происходит, - начал разговор профессор. - Принимаются нормы, которые не работают, потому что они не основаны на практике. На мой взгляд, кому-то хочется создать впечатление, что полиции дали больше полномочий. Вот только их и так вполне достаточно для нормальной работы. Другое дело, что они не всегда реализуются в полном объеме. А если добросовестный сотрудник их исполнит, он еще и может оказаться виноватым.

Данил Аркадьевич отметил, что зачастую даже хороший закон, например «О необходимой обороне», реально не применяется на практике. Все дело в том, что сотрудники подчас боятся последствий за свои действия.

Что же касается поправок в закон «О полиции», которые регламентируют общение полицейского с гражданином, то теперь они позволят сотруднику не представляться, если речь идет о задержании нарушителя. Вот только, по словам профессора, такая практика была и раньше.

- Если человек перешел дорогу в неположенном месте или закурил в общественном месте - это одно, - отмечает ученый. - Сотрудник должен представится и объяснить, в чем суть нарушения. А когда задерживали особо опасного преступника, никто и никогда не представлялся. В противном случае идет анонимизация сотрудников. Это противоречит закону «О полиции» и Конституции РФ.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БОЯТСЯ СТРЕЛЯТЬ

Но, пожалуй, наиболее жаркие споры вызвала глава, планирующая расширить права стражей порядка в части применения огнестрельного оружия. Этот вопрос остро обсуждается и среди ученых, и среди простых жителей. Так, поправки позволят полицейскому стрелять, если преступник совершает действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения.

- Сейчас можно применять оружие, если преступник сокращает дистанцию и пытается отобрать пистолет. Раньше вообще надо было обязательно сделать предупредительный выстрел в воздух, - говорит ученый. - А что имеется ввиду сейчас - очень туманно. При задержании нервничает и сотрудник, и нарушитель. Как полицейскому расценить угрозу нападения на него - неизвестно.

Профессор вспомнил и свое исследование, во время которого он изучил 300 боевых происшествий и получил интересные результаты. Больше половины опрошенных офицеров признались, что были в ситуациях, когда они могли применить оружие, но не стали. Как выяснилось, они боялись последствий.

ЭТО ВЫМЫШЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА

Поправки в законе «О полиции» наделили стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и мест проведения массовых мероприятий. В границах оцепления полиции разрешили проводить осмотр как граждан, так и автомобилей. Если же человек откажется, то полицейский может не выпустить его за периметр.

- Очень трудно себе представить, о каких именно оцеплениях идет речь. Мы и раньше оцепляли территорию, если, например, происходило убийство и лежал труп. На мой взгляд это вымышленная проблема, - говорит Данила Аркадьевич.

На счет вскрытия автомобилей или квартиры тоже существовал рабочий регламент. По словам полковника в отставке, есть такое понятие, как «крайняя необходимость». В такой ситуации сотрудник мог и раньше причинить вред третьим лицам или имуществу, чтобы пресечь еще большую трагедию от действий нарушителя.

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