«Меня уже «закатали в асфальт»: Экс-редактор батайской газеты рассказала о своем увольнении

Елена Пивоварова была на пресс-конференции с президентом в прошлом году. Фото: личный архив героя публикации

Вопрос об увольнении экс-редактора газеты «Вперед» задали Владимиру Путину на Прямой линии-2020. В ноябре Елену Пивоварову, проработавшую несколько десятков лет, уволили без объяснения причин. Об этом рассказала ее ростовская коллега Вера Южанская. «Комсомольская правда - Ростов» первой поговорила с Еленой Леонидовной после того, как ее историю озвучили на всю страну. Она также смотрела Прямую линию с Президентом РФ и не смогла сдержать слез, когда стала рассказывать о том, что ей пришлось пережить.

«Я В ШОКЕ»

- Я в шоке, если честно. Спасибо большое Вере Николаевне. У нее просто невообразимое мужество, потому что правильно она сказала: меня уже «закатали в асфальт», - говорит Елена Леонидовна. - Я 23 года отработала. Мы пытались быть настоящей газетой. Не ковыряться в частном белье, а писать правду и помогать людям. Нас хорошо знают в области, мы действительно старались. Но кому это нравилось на местах?

Она упомянула, что поворотной точкой в ее карьере стал случай, когда ее журналисты писали о ситуации вокруг коронавируса в Батайске. Тогда небольшой город шел на третьем месте по числу выявленных случаев в регионе. В момент, когда все силы были направлены на купирование инфекции, по улицам Батайска кочевал табор цыган. Газета активно освещала и эти события, не стесняясь писать правду.

- Мы встречались с главой города, обсуждали эти вопросы. Он мне сказал: «Как можно так не любить свой город?», - со слезами вспоминает Елена Пивоварова. - Сообщил в область, сказал, что я ничего не понимаю, что я оппозиционер и раскачиваю лодку. Вот только мы самые большие государственники, потому что о людях думаем!

«МЕНЯ РЕШИЛИ УВОЛИТЬ, ЧТОБЫ Я НЕ МЕШАЛА»

Спустя какое-то время Елену Пивоварову уволили за один день. Силовые службы стали проверять ее документы. Она призналась, что недоброжелатели до сих пор пытаются откопать какой-то компромат, чтобы еще раз очернить ее репутацию.

- Почти все журналисты из газеты ушли. Новый руководитель сказала, что ей там никто не нужен. Это просто ликвидация издания, именно для этого все было сделано, - высказала свое мнение Елена Пивоварова.

Женщина призналась, что в случае, если в редакции все встанет на круги своя, она не станет спешить возвращаться.

- Так не должно быть. Это подлость. Возвращаться или нет - не знаю. Вся моя семья не хочет чтобы я там работала, - подытожила журналист.

ОФИЦИАЛЬНО

«Сразу же поручил тщательно разобраться в ситуации»

Василий Голубев, Губернатор Ростовской области:

- В конце ноября после публикаций об увольнении редактора газеты «Вперед» я лично пообщался с Еленой Леонидовной Пивоваровой. Сразу же поручил тщательно разобраться в ситуации. Обсуждал тему с председателем регионального отделения Союза журналистов Верой Николаевной Южанской. Как мне доложили, на предприятии идут сейчас проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения.

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