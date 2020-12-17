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«Нас хотят переселить в бараки»: к Президенту обратились ростовчане, дом которых в тайне признали аварийным

Люди были шоке, когда им сообщили, что снести здание они должны за собственные средства
Дадаян Давид
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Жители считают, что дом еще можно починить.

Жители считают, что дом еще можно починить.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Десятки ростовчан, жителей одного из домов в спальном районе города, обратились к президенту России с просьбой спасти их от выселения из собственных квартир. Речь идет о здании на переулке Кривошлыковском, 4.

По словам собственницы квартиры Ирины Шулевской, в тайне от них провели экспертизу и признали здание аварийным. История началась еще в августе этого года. Неожиданно все жильцы получили письма, в которых говорилось о смертельной опасности проживания в доме. Постройка 1963 года действительно нуждалась в ремонте, но не настолько, чтобы расселять его. Правда, в одном из подъездов еще несколько лет назад появилась огромная трещина. В 2016 году дом поставили в очередь на капитальный ремонт, но позже решили действовать жестче.

- Нам сказали, что в течение четырех месяцев мы должны снести здание за собственные средства и переехать. В доме 60 квартир, во многих живут бабушки и дедушки, семьи с детьми. Идти нам некуда - говорит Ирина Шулевская.

Началось хождение по кабинетам чиновников. Жильцов пригласили в администрацию и предложили маневренное жилье, полагающееся по закону в таких ситуациях. Вот только, когда люди увидели эти «временные» квартиры, ужаснулись и хором отказались от «заманчивого» предложения.

- Нас хотят переселить в бараки. Там просто кошмар, все разрушено. Дом еще хуже, чем у нас. У меня квартира больше 40 метров, а нам выделили по шесть квадратных метров на человека, - отмечает женщина.

По ее словам, экспертизу, после которой их дома признали аварийные, провели в августе этого года. Жильцы пригласили независимых специалистов и получили заключение о возможности сохранить здание. В отчаянии люди перебирают конспирологические теории, считают, что их выселяют, так как на месте дома хотят построить новый жилой комплекс.

Так или иначе, письмо президенту России подписали более 30 человек. В Кремль отослали коллективное послание.

- С результатами экспертиз нас не знакомят. Напротив, подали на собственников квартир иски в суд на принудительное выселение. Получается, что квартиры и землю под домом нужно отдать сейчас, а компенсацию выплатят через несколько лет, когда будет реализована программа по переселению из аварийного жилья, - пишут люди Владимиру Путину.

За комментариями мы обратились в пресс-службу администрации Ростова-на-Дону. В мэрии пообещали дать ответ по этому вопросу.

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