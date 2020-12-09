Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 декабря 2020 года: количество жертв инфекции превысило полторы тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 368 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на 9 декабря прирост за сутки - 368 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 42 785 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 368 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 225 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 522 дончан. Выздороветь удалось 34 616 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1018,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,08.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 43 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (137), Чертковском (17), Сальском (13) районах, Шахтах (12), Цимлянском (12) районе, Каменске-Шахтинском (11), Верхнедонском (11) районе, Таганроге (10), Волгодонске (9), Тарасовском (9) районе, Батайске (8), Новошахтинске (8), Зерноградском (8), Константиновском (8), Миллеровском (8) районах, Гукове (7), Орловском (7), Семикаракорском (7) районах, Новочеркасске (6), Мясниковском (6), Песчанокопском (6), Азовском (4), Белокалитвинском (4), Красносулинском (4), Веселовском (3), Куйбышевском (3), Матвеево-Курганском (3), Морозовском (3), Неклиновском (3), Пролетарском (3), Заветинском (2), Зимовниковском (2), Каменском (2), Усть-Донецком (2), Целинском (2) районах, Донецке (1), Аксайском (1), Боковском (1), Дубовском (1), Егорлыкском (1), Мартыновском (1), Октябрьском (1), Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,7% - от 46 до 65 лет, 14,7% - от 66 до 79 лет, 4,9% - старше 80 лет, 5,7% - дети. В стационарах содержатся 2 377 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин, 62, две по 65 лет, 71, 79, две по 80 лет, 81, 84, 86, 90, 95 лет, и 14 мужчин – 49, 54, 63, 66, 70, 71, 73, 75, 76, два по 81 году, 82, 83, 91 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 27 324 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 98,84 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились 126,17 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 755 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1216,2 тысячи исследований.

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