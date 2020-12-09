Индекс «Оливье» 2020 в Ростове: сколько стоит главный новогодний салат

За любимое блюдо в этом году придется отдать более 300 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближается Новый год, поэтому многие уже продумывают меню для застолья. Главное блюдо на праздничном столе — традиционно «Оливье». Издание «Комсомольская правда-Ростов» подсчитало, сколько придется заплатить в супермаркете или магазине за компоненты самого популярного салата.

Мы определяли стоимость «Оливье» исходя из стандартного, привычного всем рецепта. И по методике, принятой при подсчетах "индекса "Оливье"". Такой салат будет весить два килограмма, его хватит на несколько порций. Для расчетов мы использовали цены за ноябрь, опубликованные федеральной службой госстатистики. В декабре цены, конечно, меняются. Однако не настолько, чтобы предварительный "индекс "Оливье"" грешил против истины.

Итак, считаем:

Четыре яйца можно купить почти за 26 рублей;

300 граммов вареной колбасы — 109 рублей;

Килограмм консервированных овощей стоит около 152 рублей. Основываясь на этом показателе, 400 граммов огурцов обойдутся в 61 рубль. 380 граммов гороха — 58 рублей;

Приблизительная стоимость 200 граммов майонеза — 40 рублей;

Полкилограмма картофеля — 13 рублей и 100 граммов лука — 2 рубля.

200 граммов моркови можно приобрести за 6 рублей.

Таким образом, за компоненты главного салата Нового года жителям Ростова и области придется выложить около 315 рублей. В этом году «Оливье» подорожал. Если взять в расчет цены за прошлый ноябрь, стоимость салата составляла 287 рублей.

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