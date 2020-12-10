Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 декабря 2020 года: еще 372 человека подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 372 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на 10 декабря прирост за сутки - 372 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 43 157 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 372 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 223 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 547 дончан. Выздороветь удалось 34 981 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1027. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 48 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (139), Таганроге (21), Волгодонске (12), Новочеркасске (12), Сальском (12) районе, Каменске-Шахтинском (11), Миллеровском (11), Аксайском (10) районах, Батайске (9), Азовском (9) районе, Новошахтинске (7), Зерноградском (7), Чертковском (7) районах, Гукове (6), Белокалитвинском (6), Матвеево-Курганском (6), Усть-Донецком (6), Кашарском (5), Неклиновском (5), Цимлянском (5), Шолоховском (5), Боковском (4), Красносулинском (4), Мясниковском (4), Октябрьском (4), Орловском (4), Семикаракорском (4), Егорлыкском (3), Заветинском (3), Тарасовском (3), Тацинском (3) районах, Донецке (2), Шахтах (2), Веселовском (2), Дубовском (2), Кагальницком (2), Константиновском (2), Куйбышевском (2), Целинском (2) районах, Азове (1), Багаевском (1), Верхнедонском (1), Волгодонском (1), Зимовниковском (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Морозовском (1), Родионово-Несветайском (1) районе, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,4 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,5 % - от 46 до 65 лет, 18,8 % - от 66 до 79 лет, 7,3 % - старше 80 лет, 4,0 % - дети. В стационарах содержатся 2 338 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 10 женщин, 56, 57, 58, 70, 73, 79, две по 80 лет, 85, 91 года, и 15 мужчин – 43, 48, 62, два по 63 года, два по 64 года, 66, 69, два по 72 года, 73, 81, 84, 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 27 623 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 99,19 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились 126,71 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 176 тестов на коронавирус За весь период было выполнено 1 224,4 тысячи исследований.

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