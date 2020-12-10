Потепление принесло с собой в Ростов сильные магнитные бури

В Ростове разразятся магнитные бури Фото: "КП" Архив

Ненадолго в Ростов вернулась теплая погода. Ветер постепенно стал стихать, температура воздуха днем достигнет плюсовых отметок. Но в городе разразятся магнитные бури.

В утренние часы будет особенно холодно - от минус 3 до минус 7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от 0 до плюс 1 градуса. Но к вечеру снова похолодает - от минус 1 до минус 2 градусов. В четверг, 10 декабря, в донской столице ожидается переменная облачность, яркое солнце выглянет только после полудня. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 11-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 765-766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 62 до 81 процента.

Но в городе разразятся магнитные бури. Поэтому не стоит удивляться резкой перемене в настроении шефа, второй половинки и даже своем собственном.

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Но температура по-прежнему останется минусовой.

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