Какая будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Многие находятся в предвкушении долгих выходных. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Какая будет погода в Новогодние каникулы 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем первые прогнозы. Многие уже запланировали поездки и прогулки с 1 по 10 января. Рассказываем, придут ли в эти дни морозы и снегопад.

В первые дни после новогодней ночи ростовчане едва ли смогут покататься на санках или поиграть в снежки. С 1 по 5 января ни снега, ни даже дождя в городе не будет. Зато погода порадует постоянством, температурных перепадов не будет. 1 января температура составит минус два градуса, 3 января — до минус одного. 4 числа похолодает до минус трех, но уже 5 января незначительно потеплеет до минус двух. В эти дни будет дуть сильный ветер до семи метров в секунду.

Новогодняя сказка наступит 6 января. В Ростове наконец выпадет долгожданный снег, а температура составит минус два градуса. Однако сугробов и метели ожидать не стоит. Рождество также будет снежным, но уже 8 января осадков не будет. Зато погода побалует ростовчан снегом в один из последних выходных — 9 января. Температура составит минус два, а на следующий день снизится лишь до минус одного.

«Комсомольская правда-Ростов» уже писала про погоду в новогоднюю ночь. По предварительным прогнозам, 31 декабря и 1 января в городе пройдут без осадков. Температура составит от минус одного до минус двух градусов.

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