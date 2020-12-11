«Хорошо, если это не шпионаж»: о краже из самолета на миллион рублей говорим с военным журналистом Сергеем Тютюнником

Самолет проходил техобслуживание в Таганроге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире программы «Рикошет» на Радио «Комсомольская правда»(89, 8 FM) мы обсудили ситуацию с кражей секретной аппаратуры с борта «самолета судного дня» с военным журналистом, публицистом и писателем Сергеем Тютюнником.

«ГОРБАТЫЙ» БОРТ

- Сергей, что это за самолет?

- Этот борт непростой. Их в министерстве обороны РФ всего четыре, входят они в состав дивизии особого назначения, а вообще таких самолетов было произведено 106 штук на Воронежском заводе с 1980 по 1997 год. Они четырехдвигательные, у них нет иллюминаторов, есть системы дозаправки в воздухе и у него внешне, если на фото посмотреть, есть такой горб – это для аппаратуры. Что касается начинки, то эта аппаратура предназначена для управления страной и вооруженными силами, конечно, в случае, скажем, ядерной войны. Это такой воздушный командный пункт. Вдумайтесь! Из опечатанного самолета(!) вынесли детали на 1 миллион рублей. В Интернете пишут, что пропали 39 блоков оборудования связи и пять плат из блоков, вышедших из строя.

- Из-за металлов?

- Да, такую версию не исключают. Потому что эти платы, как говорят, содержат драгметаллы. Поэтому профессиональные «металлисты» под подозрением.

- Сергей, насколько я понимаю, такие самолеты должны находиться под особой охраной. Как такое могло вообще случиться?

- А вот это надо спрашивать у тех, кто такую охрану организует. На охрану ТНТК им. Бериева было выделено 24 млн. рублей. Рассказывают, что рядом с бортом крутился какой-то подозрительный человек, его заметили, с ним даже беседовали, но отпустили, потому что предъявить ему оказалось, в общем-то, нечего.

- Я вот думаю, ведь в карманах эти платы и эти блоки не унесешь…

- Конечно. Есть подозрения у специалистов, что кто-то из тех, кто имел доступ к самолету «помог» осуществлению этого плана. Первое - надо вскрыть самолет, второе – вывезти похищенное, для этого точно необходима машина, а если на машине, значит нужен пропуск, а если пропуск, то….вы понимаете. В общем, хорошо, если только «металлисты», а не шпионаж.

А ЧТО ШПИОНЫ?

- Опять шпионы?

- Шпионскую версию, я читал, тоже рассматривают, хотя сразу несколько специалистов поспешили ее опровергнуть.

- Не претендуя на истину, разумеется, что ты думаешь о такой возможности?

- Этим должны специалисты заниматься. Скажу только, что вот это происшествие на аэродроме Таганрога произошло через три месяца после скандала в Барнаульской дивизии РВСН. Тогда задержали старшего лейтенанта ракетчика за передачу сведений, составляющих государственную тайну. Я читал, что некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что подобное происшествие на этом же таганрогском аэродроме произошло с самолетом из Иваново в 2018 году. Не будем утверждать, что это факт. Но…

Я сейчас просто приведу некоторые цифры. 5 человек в 2019 году были осуждены в России за государственную измену, а 3 человека за шпионаж. В 2014 году – 15 человек за аналогичные преступления, в 2015 – 11, в 2016 – 14. По этим статьям дают от 12 до 20 лет, кстати. В последнее время предатели Родины активизировались.

- Разве в советское время шпионов не ловили?

- Ловили. Но, во-первых, не в таком количестве, и тогда уж если шпиона поймали, раздували очень большое пламя из искры. А сегодня, кто знает об этих людях?

Сергей Тютюнник. Фото: архив КП

«ЗА ЭТО ПЛАТЯТ ЖЕ»

- А откуда это желание у таких людей «взболтнуть» лишнего на сторону?

- Все просто. Главной ценностью сегодня, к сожалению, стали деньги. Я ни за что не поверю, что эти ребята, о которых я выше упоминал, из идеологических соображений предали свою Родину. За это платят же.

- А если все-таки не про шпионов, а про воровство говорить. Пусть даже из-за драгметаллов. Я вот вспоминаю афоризм, который при приписывают то Карамзину, то Салтыкову-Щедрину: «Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что же происходит в России, я отвечу: пьют и воруют».

- Ничего подобного. Воруют везде! Нечего «национал-мазохизмом» заниматься: ах, Россия такая-сякая, тут одно ворье. Приведу в пример Италию. Система «Моисей», которая должна была защитить Венецию от наводнения, долго очень создавалась, кажется, с 2003 года. Планировалось, кажется, 3 млрд. потратить на нее, в итоге потратили 7 млрд. (не буду ручаться за абсолютную точность цифр, но примерно так), из этих денег 1 млрд был украден, 35 итальянцев под арестом, в том числе мэр Венеции и губернатор провинции Венето. Так что нет в этом смысле никакого у России особого пути. Что же касается «самолета судного дня», будем надеяться, что тех, кто совершил эту кражу, найдут и найдут довольно быстро. Правоохранители говорят, что есть за что зацепиться, они и следы там оставили. В шпионаж верить все-таки не хочется.