«Богиня зла»: в Аксае гадают, из какого «ужастика» взяли их новогоднюю скульптуру

Аксайчанам кажется логичным, что такая фигура установлена в год пандемии. ФОТО: "Инстаграм" администрации Аксая

В Аксае, расположенном неподалеку от Ростова-на-Дону, местные власти установили накануне новогодних праздников 12-метровую скульптуру «Королевы зимы». Аксайчане не сразу признали в ней «королеву», некоторых скульптура даже напугала.

Отзывы под фотографиями новогодней скульптуры в интернете переполнены сравнениями с устрашающими героями и намеками на апокалипсис: «Богиня зла с иллюминацией», «А чего вы ждали в 2020 году?», «К нам пришла королева белых ходоков» (персонаж сериала «Игра престолов», – прим. автора), «Ужас, я даже немного опешила и испугалась». Впрочем, примерно трети комментаторов скульптура все же понравилась.

Скульптуру установили на площади Ленина накануне по заказу местной администрации. В мэрии фигуру называют «Королевой зимы». Она довольно крупная – 12 метров, изготовлена из пропитанного уплотнителем материала на каркасе. Каменный Владимир Ильич стоит всего в нескольких метрах от нее, ночью от королевы к нему тянутся освещенные нити гирлянд.

- Я точно не испугался. Хотя лицо у нее, конечно, странное. Слышал, ночью часть фигуры вроде отвалилась. А вот внуку очень понравилось. Говорит, теперь у нас – как в компьютерной игре, – рассказал коренной аксайчанин, ветеран боевых действий Илья Викторович.

В мэрии пояснили, что знают о резонансе и неоднозначной реакции на скульптуру. Тем не менее, уродливой или пугающей ее не считают.

Скульптуру изготовила одна из местных небольших фирм, которая специализируется на деревянных конструкциях. Телефон ее в выходные не отвечал. А вот ,по оценке конкурентов, стоимость фигуры может находиться в пределах от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, в зависимости от материалов, и без учета стоимости гирлянд.

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