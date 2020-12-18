«Искусство - это тоже лекарство»: В Ростове-на-Дону циркачи вступились за Басту, собравшего в пандемию массовый концерт

Циркачи репетировали номера, несмотря на ковидные ограничения. Фото: цирк

Артисты цирка в Ростове-на-Дону опубликовали видео, посвященное знаменитому ростовскому музыканту Василию Вакуленко, известному в народе, как рэпер Баста. Певец попал в неприятную ситуацию после того, как дал массовый концерт в Санкт-Петербурге, где на его выступление тогда пришло несколько тысяч человек.В итоге, Ледовый дворец после выступления Басты оштрафовали почти на полмиллиона рублей. Все это произошло из-за того, что многие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Многие посчитали, что музыкант пренебрег всеми санитарными нормами, которые действуют на время пандемии коронавируса. А самые активные даже написали письмо чиновникам с требованием наказать исполнителя.

На Басту после выступления в северной столице обрушился шквал критики. Фото: Борис КУДРЯВОВ

АРТИСТЫ ВСЕГДА КРАЙНИЕ?

Однако многие российские знаменитости стали поддерживать Вакуленко. Например, Олег Газманов сказал, что вся ответственность лежит на зрителях, которые не соблюдали социальную дистанцию. Не остался в стороне даже Филипп Киркоров. Он отметил, что артисты всегда становятся крайними в подобных скандалах.

В конечном итоге на тему решили высказаться и артисты ростовского цирка. Они записали видео, в котором обратились не только к Вакуленко, но и ко всем своим зрителям. Видео начинается с того, что артисты сидят в зале с учетом социальной дистанции, в масках на лицах и на руках. После на кадрах несколько человек показывают трюки, которые они не могут показывать со сцены из-за ковидных ограничений: например, работа жонглеров и акробатов в паре, трюки с ручными животными, файер-шоу. Действительно всю пандемию цирк был закрыт для посещений.

Так, в ролике под известную песню Басты «Сансара» артисты напомнили, что живые представления оказывают благотворное действие на здоровье человека.

- Пожалуйста, не нужно искать здесь какого-то коварства. Всем давно известно, что искусство - это тоже лекарство. Василий - ростовский парень, и он знает, что даже в войну наши отцы тоже выступали, - произнес один из участников перфоманса Артем Ткаченко.

Стоп-кадр из видео. Фото: соц. сети

ПРИГЛАСИЛИ БАСТУ В РОСТОВ

После этого слово взял директор цирка Игорь Байтингер. На видео он пригласил Басту в родной город посмотреть новое представление, которое вот уже несколько месяцев готовят артисты со словами: «Василий, давай, домой на Новый год!»

Мы связались в представителем цирка Екатериной. Она призналась, что всему коллективу было очень тяжело последние несколько месяцев.

- Почти весь год они были лишены радости выступлений. При этом репетиции никогда не прекращались. За это время готовились новые трюки и программа, - говорит Екатерина. - Нам разрешили пустить только 40 процентов от общего числа зрителей. А вообще зал рассчитан на 1300 человек.

К слову, первое выступление намечено на конец декабря.