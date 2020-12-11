Пасмурный и ветреный день 11 декабря ожидает ростовчан

На донскую столицу обрушатся сильные магнитные бури и ураганный ветер Фото: "КП" Архив

С каждым днем все больше и больше приближается Новый год, но погода за окном стоит, отнюдь, не новогодняя. О зиме ростовчанам напоминает лишь легкое покалывание мороза с утра. Ощутимо освежает горожан и ураганный ветер.

В утренние часы будет особенно холодно - до минус 6 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 2 до плюс 2 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от 0 до минус 1 градуса. В пятницу, 11 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на спад и составит 761-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 60 до 83 процента.

Кроме того, по Ростову ударят сильные магнитные бури, что не замедлит сказаться на состоянии горожан.

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Восточный ветер станет немного тише.

АЛЛО!

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