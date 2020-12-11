Вместо «Оливье» и «Шубы»: рецепты новогодних салатов для худеющих и вегетарианцев

Вместо традиционных майонезных салатов диетологи советуют более "легкие" блюда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приближается Новый год, поэтому многие задумались об угощениях для праздничного стола. Как быть, если и побаловать себя хочется, и остаться стройным? Ростовский диетолог Ольга Базовая рассказала, какими низкокалорийными, но вкусными салатами можно заменить традиционные «Оливье» и «Шубу».

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ — 676 ККАЛ

Состав: брокколи - 300 гр., оливки зеленые – 100 гр., перец болгарский большой красный – 100 гр., фета – 100 гр., масло оливковое – 1 ст.л., чеснок, соль, специи по вкусу

Брокколи приготовьте на пару и разберите на небольшие соцветия. Фету порежьте небольшими кубиками. Соедините все ингредиенты, заправьте маслом, посолите по вкусу.

ДИВАЙН — 863 ККАЛ

Состав: кальмар - 300 гр., яйцо – 2 шт., лук красный репчатый – 150 гр., огурец свежий - 2 шт. среднего размера, огурец соленый – 2 шт. среднего размера, листья салата – 1 пучок, масло оливковое – 2 ст.л., лимонный сок – 1-2 ст.л., чеснок, соль, зелень – по вкусу.

Кальмара отварите и порежьте тонкими кольцами. Лук порежьте полукольцами и замаринуйте в яблочном уксусе на 60 минут. Салат порвите руками. Огурцы и вареные яйца некрупно порубите. Соедините все ингредиенты и заправьте оливковым маслом и лимонным соком. Соль и чеснок по вкусу.

ИЗЫСКАННЫЙ — 1060 ККАЛ

Состав: филе куриное - 300 гр., авокадо – 1 шт., руккола – 1 пучок, листья салата – 1 пучок, ядра кедровых орехов – 40 гр., масло оливковое – 1- 2 ст.л., чеснок, соль, специи по вкусу.

Салат и рукколу порвите руками. Авокадо режьте небольшими кубиками. Филе порежьте не крупно и обжарьте на антипргарной сковороде до образования корочки. Соедините и заправьте маслом. Салат подавайте теплым.

НЕЖНОСТЬ — 1250 ККАЛ

Состав: филе куриное - 300 гр., яйцо – 2 шт., чернослив – 50 гр., ядра грецких орехов – 50 гр., огурцы свежие – 3 шт. (300 гр.), зеленый горошек - 150 гр., йогурт натуральный нежирный - 300 гр., чеснок, соль, специи по вкусу.

Филе отварите, а лучше приготовьте на пару и мелко порежьте. Яйца натрите на терке. Чернослив и орехи мелко порубите. Огурцы порежьте на небольшие кубки. Йогурт смешайте с солью, чесноком (по желанию), специями. Салат готовим слоями, каждый слой немного смазываем йогуртом. Подавайте холодными.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ — 997 ККАЛ

Состав: филе бедра индейки - 5 шт., листья салата – 1 пучок, кукуруза консервированная – 300 гр., горошек консервированный – 200 гр., перец болгарский красный сладкий – 100 гр., кешью – 40 гр., масло оливковое – 1-2 ст.л., лимонный сок – 1-2 ст.л. Соль, специи по вкусу.

Филе бедра индейки порежьте не крупно и обжарьте на АП сковороде без масла. Кешью порубите на четвертинки, листья салата порвите руками. Соедините все ингредиенты, заправьте маслом и лимонным соком. Посолите по вкусу.

ЭДЕЛЬВЕЙС — 887 ККАЛ

Состав: филе куриное - 300 гр., яблоко – 200 гр., перец болгарский красный сладкий – 100 гр., яйцо – 2 шт., салат Айсберг – 150 гр., кукуруза консервированная – 200 гр., йогурт натуральный нежирный – 250 гр., чеснок, соль, специи по вкусу.

Филе куриное отварите или приготовьте на пару и мелко порежьте. Очищенное яблоко и перец порежьте соломкой, салат порубите не крупно. Яйца порежьте. Соедините все ингредиенты, добавьте йогурт, посолите по вкусу. Можно добавить чеснок.

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