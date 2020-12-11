Стоимость некоторых товаров кардинально изменилась. Фото: Мария ЛЕНЦ

Цены на продукты в Ростове-на-Дону в 2020 году: что больше всего подорожало и подешевело. Рост цен обсудили на заседании комиссии городской Думы по инвестициям, малому предпринимательству и торговле.

Управление проверило цены на 24 вида товаров первой необходимости. В октябре 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросла стоимость почти всех продуктов. Больше всего подорожала гречка — на 86,5%.

Ряд товаров начал обходиться жителям области намного дороже. Так, стоимость моркови выросла на 35,6%, яблок — на 22,9%; сахарного песка — на 27,1%; подсолнечного масла — на 14,6%.

При этом рис вырос в цене на 12,5%; картофель — на 9,4%; баранина — на 8%; ржаной хлеб — на 7,5%; пшеничная мука — на 5,8%.

Не так кардинально подорожали следующие продукты: мороженая рыба — на 3,5%; молоко — 3,1%; соль — 2,4% и говядина — 1%.

При этом некоторые товары за это время, напротив, подешевели. Снизилась стоимость лука — на 4,2%; куриного мяса — на 5,3%; пшена — на 21,4%; белокочанную капусту — на 8,7%.

Цены на пять видов товаров практически не изменились. Речь идет о свинине, сливочном масле, куриных яйцах, черном чае и вермишели.

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