«Не может даже ходить!»: В Ростове-на-Дону чемпион мира по бодибилдингу оказался на грани жизни и смерти

Валерий Локтионов всегда отличался стойким характерам и силой воли. Фото: официальная страница Валерия Локтионова в социальной сети

Валерий Локтионов, известный советский и российский культурист, чемпион Европы по бодибилдингу, оказался прикован к постели. Более того, ранее физически крепкий и здоровый мужчина едва не скончался.

ЧУДОМ ВЫЖИЛ

Еще в начале ноября его здоровье сильно пошатнулось. Дошло даже до того, что он не мог встать сам с кровати. А дальше – по нарастающей. Ему становилось все хуже и хуже.

Его супруга Яна стала ему не только спутницей жизни, но и сиделкой.

Девушка работала на трех работах, а оставшееся свободное время посвящала полностью уходу за Валерием.

- Я добилась того, чтобы Валерия госпитализировали. Больница оказалась очень хорошей, и врачи – тоже, - рассказала Яна корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

В больнице бодибилдеру поставили верный диагноз. У 64-летнего мужчины оказалась механическая желтуха и большое количество сопутствующих заболеваний.

- У Валеры – проблемы с позвоночником, с почками, надпочечниками. Когда мы попали в больницу, у него еще оказалось и воспаление легких. Отекла гортань. Он не мог сам есть и с трудом дышал. Пришлось его подключать к аппаратам, - продолжает Яна. - Да что там говорить. Он был почти мертвым. Врачи вытащили его с того света, сказали даже, что чудом выжил.

«БУДУ БИТЬСЯ ЗА ВАЛЕРУ»

По словам супруги, лечение явно пошло мужчине на пользу. Однако полностью курс он так и не прошел. Как только кризис миновал и Валерий смог самостоятельно есть, он заторопился домой.

- Я постоянно его навещала, передавала продукты. Старалась готовить что-то повкуснее: то мясо, то запеканку. Но он стал проситься на выписку. Говорит: «Там мой дом. Мое место», - продолжает Яна.

Спортсмен всегда добивался поставленных целей. Потому не удивительно, что врачи сдались под напором Валерия Локтионова.

Культуриста выписали. Но ходить он по-прежнему не может. Спортсмен все так же не встает с кровати.

- Ему предстоит длительная реабилитация. Требуется постоянный уход, я пока еще не знаю, как буду совмещать три работы и присмотр за супругом. Кроме того, потребуются деньги на лекарства. Помощи нам ждать не от кого. Пока не знаю, как быть, но как-то выкручусь. Я не оставлю Валеру, буду биться за него, - говорит Яна.

Сам спортсмен, несмотря на тяжелое физическое состояние, верит в лучшее. Валерий смотрит в будущее с оптимизмом. Мужчина знает, что встанет на ноги и вновь придет в любимый зал, чтобы тренироваться самому и тренировать других. Ведь он привык к победам.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Валерию Локтионову, звоните по номер 8 (863) 333-35-22 или пишите в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).

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А В ЭТО ВРЕМЯ:

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