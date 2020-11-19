В Ростове-на-Дону чемпион Европы по бодибилдингу оказался прикован к постели

Валерий Локтионов не может даже встать с кровати. Фото: из архива героя публикации

Валерий Локтионов всегда любил жизнь во всех ее проявлениях. Оно и понятно. У именитого спортсмена – крепкий стержень и стальная закалка. Еще в молодые годы мужчина блистал на мировых соревнованиях среди культуристов. Ростовчанин даже завоевал титул Чемпиона Европы по бодибилдингу.

Но даже в пенсионном возрасте спортсмен не забывал о тренировках. Тренировался сам. Тренировал других. Помогал девушкам и юношам добиться фигуры мечты и закалить волю.

Более того, уже в почтенном возрасте Валерий встретил свою любовь – молодую красавицу-жену.

Казалось бы, живи и радуйся! Но, как обычно бывает, беда пришла, откуда не ждали.

Здоровье подкосило крепкого мужчину со стальными мышцами. У него возникли проблемы с позвоночником, с сердцем, а также началась астма.

Как рассказала супруга Яна, в 13 лет у Валерия был перелом двух отростков позвоночника, но тогда он травмы не лечил, а тренировался через боль. В итоге, накачал спину, и она его практически не беспокоила.

А вот прошлым летом у спортсмена начались серьезные проблемы со здоровьем. Спина вновь начала болеть невыносимо. Ноги постоянно отекали, и было очень тяжело ходить. Пришлось даже использовать ходунки. Но потом бодибилдеру мирового уровня стало легче.

Казалось, что беда миновала. Но, как выяснилось, самое страшно - впереди.

- Сегодня муж не встал с постели. Он не может ходить. С трудом разговаривает. Не было сил взять с прикроватного столика стакан воды. Терапевт его уже осматривал. Сегодня придет еще один врач. Думаю, понадобиться госпитализация, - рассказала Яна.

Естественно, нужны будут лекарства. Но денег на них у спортсмена, увы, нет. Все сбережения он потратил на съемки собственного фильма «Девяностые».

- Муж получает скромную пенсию. Ее едва хватает на коммуналку и еду, - призналась женщина.

Спортсмен и его жена пока не знают, откуда будут брать деньги на лечение. Несмотря на такую тяжелую ситуацию, Валерий не теряет присутствие духа и оптимизм. Он верит, что сумеет победить болезнь. Ведь он и раньше одерживал победы, правда, по больше части спортивные.

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