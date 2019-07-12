«Все, что не убивает, делает сильней!»: Чемпиону Европы по бодибилдингу всем миром собирают деньги на операцию.

Такой любви к жизни, как у 63-летнего ростовчанина Валерия Локтионова, могли бы позавидовать многие. Еще в молодые годы мужчина блистал на мировых соревнованиях среди культуристов - став даже Чемпионом Европы по бодибилдингу, а выйдя на пенсию начал сниматься в фильмах - «Каникулы президента», «Челночницы», «О.П.Г», «Качалка - наш дом родной», и снимать сам.

Валерий верит, что все еще сможет ходить.

Одна из его последних кинокартин - ее, к слову, показали на больших экранах, «Девяностные» наделала много шума. И вот теперь, когда казалось бы, пришел долгожданный успех, и ничто не мешает заниматься любимым делом, карты спутала болезнь.

Для того чтобы стать Чемпионом Европы по бодибилдингу Локтитонову пришлось преодолеть не мало испытаний. Фото: личный архив Валерия Локтионова.

ЛЮБОЕ ДВИЖЕНИЕ - НЕВЫНОСИМАЯ БОЛЬ

Страница Валерия Локтионова в соцсетях пестрит снимками его жизненного пути - вот он, молодой культурист, в плавках, - мечта миллионов девчонок, вот уже в роли бандита-романтика, наконец встретившего свою любовь, или тренирует в качалке будущих спортсменов и тех, кто стремится к идеальной фигуре. К слову, среди его учеников есть даже Олимпийские чемпионы.

Поэтому пост о том, что пышущему здоровьем пенсионеру-бодибилдеру нужна помощь, стал громом среди ясного неба. На видео, в котором Валерий обращается ко всем неравнодушным людям, спортсмена практически не узнать - прежнего Локтионова выдает лишь все тот же озорной огонек в глазах и улыбка чеширского кота. Но мало кто знает, что любое движение дается ему через невыносимую боль.

loktionov.valerii Локтионов Валерий 63 года , Чемпион Европы по бодибилдингу, персональный тренер, киноактер и Режиссер. Главные роли в криминальных драмах "Девяностые" и "ОПГ"

- Еще четыре года назад у меня стала болеть спина, начал прихрамывать на левую ногу, - рассказал Валерий Локтионов. - Но тогда я не придал этому большого значения. Жизнь кипела: одна съемка сменяла другую, а впереди еще и премьера моего фильма-биографии, в котором я выступил и актером, и режиссером. Болеть было попросту некогда! Все изменилось три месяца назад, когда начались сильные боли внизу поясницы, как будто тугая резинка давит на бока и живот. В итоге, сначала онемела левая, а следом правая нога. Ходить могу только держась за что-нибудь, и то с огромным трудом.

loktionov.valerii Жду вас на тренировках

Спортсмен признается, что у него началась бессонница, сильно опухли ступни, а при любой попытке ходить - жуткие боли. Валерий не исключает, что все это последствия былых травм.

- В 13 лет у меня был перелом двух отростков позвоночника, но тогда я травмы не лечил, а тренировался через боль, - продолжает Локтионов. - В итоге, закачал спину и она меня практически не беспокоила. С этим и тренируюсь всю жизнь. Например, в 2011 году выступал на Чемпионате Мира Набба в Бразилии и даже участвовал в Боях без правил.

Хозяйка рынка Ирина Розанова в окружении своих киношных охранников. Фото: из архива Валерия Локтионова.

«НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ СТАЛИ РОДНЫМИ»

К слову, понять - что же случилось со спортсменом, пока не могут и сами врачи. По словам Валерия, он уже прошел немало обследований, на которые хватило денег. Но окончательного диагноза никто из медиков назвать не может. Сколько потребуется денег на операцию, реабилитацию и восстановление - неизвестно. Поэтому спортсмен рад любой помощи, а она идет со всего мира. Кто-то помогает транспортом - отвезти-привезти в больницу, другие поддерживают в социальных сетях морально, третьи - финансово. Но денег все равно не хватает.

Одна из сцен фильма проходила в радиостудии «Комсомолки». Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Все, что у меня было, я вложил в свою картину «Девяностые», - признается Валерий. - Кто же знал, что так может случиться: сегодня есть, а завтра - нет. Я никогда не болел. К сожалению, тех денег, что есть, мне не хватает не только на операцию. Иглотерапия, массаж - все это стоит немалых средств. Я уже согласен и на народных целителей, лишь бы помогло.

Чемпион Европы по бодибилдингу Валерий Локтионов в главной роли. Фото: личный архив Валерия Локтионова.

Однако болезнь все же пока не сломила мужчину. Он умудряется не только проводить тренировки в зале со своими учениками, но и заниматься прямо на ходунках - например, отжиматься.

- Я даже не знал, что в мире столько неравнодушных людей, - говорит растроганный спортсмен. - Огромнейшее спасибо двум парням, которых я до этого не знал. А они меня - только по Интернету, фильмам «Девяностые» и «ОПГ». Но они бросили работу и приехали за три десятка километров в Ростов-на-Дону из города Новочеркасска, чтобы спустить меня с пятого этажа и привезти в больницу, так как сам я передвигаться практически не могу. В жизни бывает так, что некоторые незнакомые люди всего за два дня могут стать уже как родные. Я верю, что скоро снова смогу ходить. Также тренировать и снимать. Стараюсь не терять бодрости и оптимизма. То, что нас не убивает, делает сильней.

В фильме "Каникулы президента" ростовских актрис от дальнобойщиков пришлось отбивать. Фото: предоставлено Валерием Локтионовым.

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