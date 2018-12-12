Премьера фильма «Девяностые»: сколько зарабатывали братки и почему ночные бабочки это круто

В четверг, 13 ноября, в Ростове-на-Дону стартует премьера фильма «Девяностые». О лихих годах конца прошлого века в эксклюзивном интервью «КП-Ростов» рассказал Чемпион Европы по бодибилдингу Валерий Локтионов. Он же, по совместительству, и режиссер картины, и исполнитель главной роли. Автор поделился теми событиям, свидетелями которых он стал, и рассказал о том, как проходили съемки.

Браткам приходилось много тренироваться в перерывах между "стрелками".Фото: Личный архив героя публикации

ПОЛНЫЕ БАГАЖНИКИ ОРУЖИЯ И НИ ОДИН ЭКИПАЖ ДПС НЕ ОСТАНОВИЛ

- Съемки фильма проходили в дни проведения Чемпионата мира по футболу-2018, - вспоминает Валерий Локтионов. - Именно поэтому возникли сложности: нам нужно было снимать криминальные разборки, а повсюду несколько месяцев должны были гулять иностранные туристы. Ну, и скажите, что бы они подумали о России? Поэтому пришлось ускориться, и за пять дней до официального старта мундиаля снимать самую массовую сцену. Помню, она должна была происходить на каком-то пустыре. В итоге, у нас собрался кортеж из актеров и желающих принять участие в съемках в сто машин! Только представьте, такая колонна выезжает из города. В салонах иномарок актеры «Девяностых». Типаж соответствующий: накачанные, лысые черепа, цепи с палец толщиной. И причем у нас было сразу несколько машин, в которых находился целый арсенал оружия. В большинстве случаев, конечно, муляжи, но были и разрешенные к использованию экземпляры. Даже гранатомет, переделанный под пневматику. Так вот с таким багажом нас ни один (!) экипаж ДПС не остановил: так что набитые под завязку машины с оружием спокойно выехали из Ростова-на-Дону и вернулись обратно. Зато массовая сцена получилась что надо!

Накануне премьеры режиссер Валерий Локтионов рассказал о том, как проходили съемкиФото: Личный архив героя публикации

ВМЕСТО РЕСТОРАНА СТРИПТИЗ-КЛУБ

- Тем, кто не знает, скажу - фильм во многом автобиографичный, - продолжает собеседник. - По сюжету в нем будет много любовных линий. Поскольку я рассказывал и о своей жизни, то мой персонаж в нем как и в реальности только лишь в 62 года встретил свою настоящую любовь. Но ведь до этого были и минутные увлечения, и мимолетные. Но зато все сцены с шампанским и едой в кадре настоящие - как же бутылку откроешь понарошку или выпьешь из бокала. А вот в бане, где мы с пацанами, в стаканах у нас сок, чтобы не сорвать съемки. При этом в те времена было принято, что у братков есть свое прибитое место.

У братков было прибитое место, где они собирались.Фото: Личный архив героя публикации

В нашем случае по фильму это был ресторан, а по факту - стриптиз-клуб в центре Ростова-на-Дону. А что вы удивляетесь? И тогда они были чуть ли не на каждом шагу. Зато с экранов говорили про политику и мурзилок, секса-то не было. Так вот, чтобы своим видом - трениками "Адидас" с пузырями на коленках, накачанными бицепсами и бритыми головами, не пугать посетителей, мы снимали днем, когда там никого не было - делали перепланировку под ресторан, чтобы никаких софитов и танцовщиц в кадр не попало. И, кстати, ни одна из актрис не отказалась сниматься в роли ночных бабочек. Я тоже считаю, что здесь такого особенно? Тем более, когда многие признанные мировые знаменитости в кино тоже проявили себя на этот поприще. И вышло круто! Актерская работа - это настоящий труд, важно сыграть так, чтобы зритель тебе поверил.

Еда и напитки в фильме не муляжи.Фото: Личный архив героя публикации

ПО НАШИМ ДЕНЬГАМ БРАТКИ ПОЛУЧАЛИ ОТ 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- Когда мне говорят, что в 90-е был беспредел, я отвечаю: «Настоящий беспредел творится сейчас», - говорит режиссер. - Раньше братков боялась всякая там мелкая шушера и шпана. К настоящим пацанам обращались коммерсанты, они решали серьезные вопросы. При этом все было понятно и по делу. И за базаром своим следили. А сейчас любой урод может сказать, что в голову взбредет, а еще и пулемет достать, выпустить очередь просто потому, что кто-то не так посмотрел или ему не понравилось. Братки себе такого позволить не могли. При этом любого в братву не брали: надо было пройти испытательный срок. На первых парах платили не много - тысяч 30-50 рублей по нашим деньгам, подъемные так сказать. А вот, если будет необходимое количество волевых качеств, физическая подготовка и выносливость, то деньги, конечно, немалые платили. Обычно деньги должника делили так: половина заказчику, половина братве. Отсюда и машины дорогие у ребят, и рестораны, и примочки разные. А вообще, кажется, мне удалось передать дух того времени и показать зрителю то, что когда-то было скрыто от глаз. Хотя обычно перед премьерой я всегда очень волнуюсь, ночь не сплю. Зато результат оправдывает ожидания. Так было и вовремя мировых чемпионатов.

Свою любовь Валерий встретил в 62 года.Фото: Личный архив героя публикации

НАША СПРАВКА

Валерий Локтионов - кинорежиссер, актер, сценарист. Режиссер и сценарист художественных фильмов "Девяностые" и кинокомедии "Качалка наш дом родной". Главная роль в художественном фильме "Девяностые", вора в законе полнометражной криминальной драме-ОПГ, главная роль тренера в комедийном фильме "Качалка наш дом родной". А также многочисленных эпизодов. Работал в Останкино на НТВ Ведущим программы "Контрольный Звонок". Чемпион Европы по бодибилдингу, несколько лет выступал на соревнованиях по боксу и самбо.

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- На мой взгляд, получается бомбово, - прокомментировал первую массовую сцену режиссер. (подробности)

НУ И НУ!

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То что происходило в те годы в качалках, я знаю не по наслышке, - рассказал сайту rostov.kp.ru Валерий Локтионов. - Началась эпоха кооператоров: кто-то начал подниматься и зарабатывать деньги, покупать дорогие тачки и посещать фартовые рестораны. Другие же, наоборот, стали еще более нищими. А что культуристы? Даже если они когда-то и выиграли медаль или кубок, в денежном-то плане от этого ничего не имели. А у многих из них семьи, которые нужно было кормить. В итоге, собралась эдакая группировка профессиональных спортсменов, бойцов и боксеров. Блатные называли их «спортиками», народ - рэкетом. Хорошо это или плохо? Как посмотреть... (подробности)