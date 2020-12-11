Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машине

Подросток показал следователям, как его приковали. ФОТО: СК по Республике Калмыкия

В столице Калмыкии Следственный комитет завершил расследование дела о похищении и запугивании подростка. Местного 14-летнего школьника насильно увезли и удерживали в дворе частного дома после того, как он якобы кидал в машину камни, утверждают следователи. Инцидент произошел еще осенью прошлого года. Но только сейчас уголовное дело передано в суд.

В пресс-службе ведомства рассказали, что школьник гулял неподалеку от своего дома. Точно не известно, кидал ли он булыжники в припаркованный на улице автомобиль (во всяком случае следователи не нашли доказательств такого поведения, а сам парнишка уверял, что этого не делал, - прим. автора).

Но двое мужчин – один из которых владел машиной – затолкали юношу в салон и увезли в район, где находятся частные дома. Прямо во дворе они стали запугивать подростка, угрожать расправой. А после приковали его наручниками к уличной «чистилке» для обуви.

– Подросток с обвиняемыми не был знаком, – пояснили в пресс-службе.

Однако жертве все же удалось сообщить с помощью смартфона своей матери о том, где он находится. И та, разумеется, бросив дела, тут же направилась вызволять ребенка. В итоге, уже через полчаса злоумышленники освободили школьника.

Родные мальчика обратились к правоохранителям. Тем более, что такой метод «воспитания» не только напугал подростка, он еще и тянет на статью уголовного кодекса.

Статья, по которой обвинили элистинцев, предполагает тюремное заключение от пяти до двенадцати лет. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. О дате и времени судебных слушаний станет известно, скорее всего, после новогодних праздников.

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