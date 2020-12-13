Клубы имеют одинаковое количество побед в обоюдных встречах. ФОТО: ФК "Ростов"

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 13 декабря: прямая онлайн трансляция матча РПЛ. Что происходит до, во время и после матча. Сегодня ростовский клуб встречается в Грозном с ФК «Ахмат», начало матча – в 19:00. Это последняя выездная игра ФК «Ростов» в нынешнем сезоне. Накануне футболисты, тренеры и персонал клуба вылетели из Ростова в Грозный. Вечером в Грозном ожидается около градуса выше нуля, без осадков.

Основным арбитром матча выступит Николай Волошин. Ассистентами – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе. Резервный арбитр – Виталий Мешков.

Игра обещает быть с интригой. Ряд футбольных экспертов считают – «Ростов» и «Ахмат» примерно равны по силе. На сегодняшний день "Ростов" занимает шестую строчку в турнирной таблице, "Ахмат" находится на восьмой.

Сейчас между командами равенство в поражениях и победах. Клубы по десять раз побеждали друг друга, семь раз играли вничью. В прошлой игре «Ростов» взял верх со счетом 3:0.

Специалисты и болельщики ставят прежде всего на старожил ростовчан – Байрамяна, Еременко, Норманна, Козлова. Вполне возможно, оба клуба будут играть от обороны. Тогда возможен ничейный счет, считают эксперты.

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