Стал известен арбитр матча «Ахмат» – «Ростов»

Футболисты "Ростова" готовятся к игре. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Болельщики главного донского футбольного клуба с нетерпением ждут матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» – «Ростов», который пройдет на выезде в Грозном в воскресенье, 13 декабря.

Как рассказали в пресс-службе желто-синих, главным арбитром игры назначен Николай Волошин. Его ассистентами выступят Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе. Резервным арбитром этого матча назначен рефери Виталий Мешков.

Предстоящая игра для ФК "Ростов" станет отличной возможностью для того, чтобы отыграться за прошлое поражение. В минувшем матче против футбольного клуба из Уфы желто-синие уступили противнику со счетом 0:1.

Сейчас "Ростов" находится на пятой строчке рейтинга российской Премьер-Лиги. Донской клуб уступает "Зениту", "Спартаку", ЦСКА и "Динамо". От первого места ростовчан сейчас отделяет 6 очков.

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