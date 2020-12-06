Матч ФК «Ростов»- ФК «Урал» 6 декабря 2020: что произошло после игры

Игра с Уфой закончилась поражением желто-синих. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Матч ФК «Ростов»- ФК «Урал» 6 декабря 2020: завершилась игра ростовской команды и спортсменов из Уфы. К сожалению, итоговый счет не обрадовал ростовчан. Наши спортсмены, несмотря на прекрасную игру в первом тайме, потерпели поражение. Оборона «Уфы» с первых минут играла надежно - вскрыть такую защиту оказалось довольно сложно. Тем не менее, подопечные Валерия Карпина смогли создать несколько неплохих моментов в первом тайме, реализовать которые не получилось.

Но в итоге встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу соперников. Им удалось забить в наши ворота уже после перерыва.

Отметим, что сама игра началась с минуты молчания в память о Викторе Владимировиче Понедельнике. Легендарный футболист, уроженец Ростова-на-Дону ушел из жизни накануне, 5 декабря.

Валерий Карпин прокомментировал итоги матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Реакция ростовчан оказалась предсказуемой. Они высказали свое негодование в социальных сетях.

Один из жителей донской столицы оставил следующий комментарий в официальном паблике ФК «Ростов»: «Обычная история карпинского «Ростова» - полная беспомощность против автобуса. Когда это усвоят все команды РПЛ, будем бороться за выживание».

- В очередной раз показали неумение играть с автобусами. Первый тайм более менее хорошо сыгран, Поярков загубил несколько голевых атак. Что произошло в перерыве? Команда долго была в раздевалке и почему игра полностью перевернулась? В любом случае, бывают поражения, но сегодня нужно было хватать три очка и укрепляться в Топ-5. Валеру жалко, столько нервов тратит каждый матч, - написал в группе ФК «Ростов» другой болельщик.

А еще один болельщик выразил мнение, что «Валера – красава и самый лучший» даже не смотря на обидный счет.

А вот как сам Карпин прокомментировал эту игру: «Я думаю, что прежде всего не хватило скорости, при том, говоря о скорости, я имею в виду скорости движения мяча. При такой обороне, если ее не двигать – вскрыть сложно. Хотелось, прежде всего, быстрого движения мяча. Понятно, что в таких играх пропускать первыми нельзя».

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Итог матча ФК «Ростов» - ФК «Уфа» 6 декабря 2020: рассказываем, чем закончилась игра

Итог матча ФК «Ростов» - ФК «Уфа» 6 декабря 2020: фанаты желто-синих остались разочарованы

Итог матча ФК «Ростов» - ФК «Уфа» 6 декабря 2020: игра прошла в донской столице. Перед ней Валерий Карпин дал интервью, в котором отметил, что никто не знает, как сложится игра.

Открыт счет в матче «Ростов»-«Уфа» 6 декабря 2020: рассказываем, кто забил первый гол

Открыт счет в матче «Ростов»-«Уфа» 6 декабря 2020: игра проходит на арене желто-синих

Открыт счет в матче «Ростов»-«Уфа» 6 декабря 2020: в 14.00 на «Ростов Арене» встретились две команды. Первый тайм был достаточно активный. Ростовчане получили желтые карточки.