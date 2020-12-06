Итог матча ФК «Ростов» - ФК «Уфа» 6 декабря 2020: рассказываем, чем закончилась игра

Наши игроки выложились во время игры на все сто, но так и не смогли победить. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Итог матча ФК «Ростов» - ФК «Уфа» 6 декабря 2020: игра прошла в донской столице. Перед ней Валерий Карпин дал интервью, в котором отметил, что никто не знает, как сложится игра.

- Предполагать можно все, что угодно. Как игра будет развиваться – не знает никто. Травмы и в первом тайме, и во втором. Много нюансов, которые нужно учитывать, - поделился Валерий Карпин своим мнением.

В результате, фортуна в это день покинула наших спортсменов.

Первый тайм был достаточно активный для наших игроков, хотя они и получили две желтые карточки.

Тем не менее, игроки ФК «Ростов» в начале матча сумели создать пару моментов, но стопроцентными их не назовешь, да и уфимцы не только грамотно играли в обороне, а еще и сами периодически проводили быстрые атаки, правда, по воротам подопечные Рахимова не пробили ни разу, хоть и были дважды к этому близки. Так что к концу первого тайма счет был 0:0.

А вот во втором тайме уфимцы проявили себя во всей красе и открыли счет. Гол в ворота ростовской команды забил Комнен Андрич.

Олег Данченко с правого фланга сыграл в центр на Мрзляка, тот, кажется, коснулся мяча, но в любом случае увел за собой защитника, снаряд дошел до Андрича, который сместился в центр, убрав Гиговича, после чего без помех с десяти метров зарядил в левую от себя "шестерку" без шансов для Бабурина.

Этот гол стал первым и единственным в матче. Наши футболисты не смогли отыграться, в итоге счет 1:0 в пользу команды из Уфы.

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