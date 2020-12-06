Открыт счет в матче «Ростов»-«Уфа» 6 декабря 2020: рассказываем, кто забил первый гол

На стадионе из-за ковида и мороза немноголюдно. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Открыт счет в матче «Ростов»-«Уфа» 6 декабря 2020: в 14.00 на «Ростов Арене» встретились две команды. Первый тайм был достаточно активный. Ростовчане получили желтые карточки.
Они же были в первом тайме более динамичные, сумели создать пару моментов, но стопроцентными их не назовешь, да и уфимцы не только грамотно играли в обороне, а еще и сами периодически проводили быстрые атаки, правда, по воротам подопечные Рахимова не пробили ни разу, хоть и были дважды к этому близки. Так что к концу первого тайма счет был 0:0.
А вот во втором тайме уфимцы проявили себя во всей красе и открыли счет. Гол в ворота ростовской команды забил Комнен Андрич.
Олег Данченко с правого фланга сыграл в центр на Мрзляка, тот, кажется, коснулся мяча, но в любом случае увел за собой защитника, снаряд дошел до Андрича, который сместился в центр, убрав Гиговича, после чего без помех с десяти метров зарядил в левую от себя "шестерку" без шансов для Бабурина.
Ну а мы ведем онлайн-трансляцию игры. Вы можете узнать все подробности здесь.
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