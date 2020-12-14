ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 13 декабря: что происходило после матча

"Ростов" выиграл у "Ахмата" в гостевом матче. ФОТО: ФК "Ростов"

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 13 декабря: что думают болельщики о результатах игры. Ростовский клуб выиграл в Грозном со счетом 1:0. В конце игры себя показали молодые Сухомлинов и Тугарев. Болельщики сходятся в том, что игра не стала очень зрелищной, хотя результат позволил клубу подняться в турнирной таблице.

В первом периоде на поле практически не происходило острых моментов, команды играли на равных. Газон на грозненской арене оказался довольно влажным, игроки часто скользили и теряли мячи.Соперники несколько раз «уронили» Байрамяна, а после столкновения с Полозом Пуцко («Ахмат») оказывали помощь медики. Во второй половине на поле вышел Сухомлинов, он стал соавтором гола. Мяч забил Тугарев.

Валерий Карпин после игры отметил, что не считает игру «какой-то феерической». Сейчас ФК «Ростов» можно назвать «молодой командой» и поэтому футбольный коллектив пока не сыгран, считает Карпин.

Схожие впечатления и у болельщиков. «Давайте скажем честно: играли плохо, но смогли выиграть. Всех с победой», – пишет в социальных сетях один из фанатов. «Игра команды не понравилась. Играли не лучше, чем в прошлом матче, с той лишь разницей, что один мяч забили мы, а не они», – пишет другой, добавляя, что доволен итогом.

Отдельно фанаты отметили новичков – авторов гола. «Спасибо нашему молодому мальчику Сухомлинову, который боролся и держал мяч, благодаря чему получили тот самый штрафной удар», – отмечает один из болельщиков. А другой предлагает руководству клуба задуматься о покупке Тугарева у ФК «Локомотив». Сейчас молодой игрок находится в аренде.

ФК «Ростов» после встречи с «Ахматом» занял четвертую позицию в турнирной таблице. Следующая игра «Ростова» пройдет на домашнем стадионе, клуб встречается со столичным ЦСКА.