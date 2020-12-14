Уроки сексуального просвещения в школах: за или против

Необходимо выяснить, о чем конкретно будут рассказывать школьникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всероссийский опрос, проведенный в крупнейших города нашей страны по вопросу введения в школах уроков сексуального просвещения, показал интересные результаты. Большинство жителей, среди которых и ростовчане, высказались «за»такую практику. Почти половина считает, что подобные лекции помогут подросткам избежать серьезных ошибок в будущем и сохранить здоровье. Однозначно «против» высказались только семь процентов от общего числа опрошенных. Авторы опроса объяснили, что на уроках сексуального воспитания школьники будут изучать не только анатомию мужчины и женщины, но узнают о заболеваниях, которые передаются половым путем. Кроме того, им донесут и значимость использования средств контрацепции.

А КТО БУДЕТ ВЕСТИ «НЕПРОСТЫЕ» УРОКИ?

Мы решили пролить свет на эту тему и узнать мнение специалистов. Первой на вопрос «Насколько необходимо вводить в школах уроки сексуального просвещения?» ответила ростовский врач-сексолог Елена Гирявая. Она обратила внимание, что «сложные» ответы должны давать ребенку в семье.

- Между родителями и детьми должны быть близкие, доверительные отношения, чтобы дети понимали, что он от них не отмахнуться, разговор не замнется, - говорит специалист.

Немаловажный аспект и в другом: а кто именно должен ввести такие уроки в школах. Ведь от человека, его знаний и профессии зависит то, как школьники будут воспринимать информацию.

- Медики говорят более биологическим языком - суховато. У преподавателей все таки другая позиция. А вот беседы с психологами-сексологами с педагогическим уклоном получаются спокойные и расслабляющие. Дети в таком случае не будут боятся задавать вопросы, - добавила Елена Гирявая.

ДАВАЙТЕ ЭТО ОБСУДИМ

На тему высказалась и психиатр, кандидат медицинских наук Ольга Бухановская. Она успокоила родителей, сказав, что на таких уроках никто не будет рассказывать школьникам о самом половом процессе. В первую очередь подросткам важно понять и разобраться в собственных чувствах.

- Сейчас люди не проходят определенные этапы сексуального развития. Сначала идет платоническая и романтическая любовь, а только потом эротическая и сексуальная, - отметила опытный врач. - Я очень хочу, чтобы перед тем, как внедрить такие уроки в школах, подробно обсудили этот вопрос.

ЗДОРОВЬЕ - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Не осталась в стороне и бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Она напомнила, что человек учится только на своих ошибках, которые иногда могут привести к пагубным последствиям.

- Если раньше проблемы бесплодия в семья в основной массе были связаны с женским здоровьем, то сейчас мы пришли к обратному. На сегодняшний день больше половины случаев, когда не получается зачать ребенка, связанно именно с мужским бесплодием, - обратила внимание Татьяна Юрьевна.

При этом, специалисты сошлись во мнении, что несмотря на то, что большинство высказываются "за" введение уроков сексуального просвещения, остается огромное количество вопросов, требующих детальной проработки. Необходимо четко определить: кто будет вести лекции, и о чем говорить с детьми, чтобы не травмировать психику, а предупредить об опасностях.

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