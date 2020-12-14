Дед Мороз в Ростове-на-Дону: цены и как выбрать

Чтобы получить хорошее выступление, придется отдать крупную сумму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается самый сказочный праздник - Новый год. А с ним и встреча праздника вместе с добрым волшебников - Дедушкой Морозом. И даже пандемия коронавируса ен может этого изменить. При этом сказочного персонажа приглашают не только к детям, но и на корпоративы, которые в этом году пройдут, конечно, не с таким масштабом, как раньше.

И тот, кто только задумался об этом, пытается прикинь примерную стоимость такого удовольствия. За ответами мы обратились к Владиславу, который уже много лет в Ростове-на-Дону профессионально работает Дедом Морозом.

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА ХАЛТУРЩИКА

Опытный аниматор рассказал, что зачастую свои услуги предлагают новички или те, кто хочет только заработать денег. В таком случае об опыте и навыках говорить не приходится. А чтобы выбрать наверняка, нужно лично пообщаться с Дедом Морозом и послушать его голос.

- Это должен быть не писклявый, мальчишечий голосок, а голос с приятным тембром, как минимум. А, если вы почувствовали в разговоре хороший словарный запас собеседника - это уже часть вашего успешного выбора, - говорит Владислав.

Следует также попросить прислать фотографии и видео с предыдущих выступлений, чтобы понять программу и не нарваться на неприятный сюрприз. На кадрах вы сможете разглядеть и костюм сказочного героя, и манеру выступления. Заранее следует обговорить сценарий. Во только профессионал советует на расспрашивать слишком подробно, ведь настоящие мастера своего дела предпочитают сохранять интригу.

ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Один из главных вопросов при выборе Деда Мороза, конечно, касается стоимости. В пандемию многие стали зарабатывать меньше, поэтому - чем дешевле, тем лучше. Вот только качественные поздравления - не то, на чем стоит экономить. Владислав объяснил, что ценник зависит от того, будет волшебник один или с ним будет его верная помощница.

- Вообще получасовое выступление Дедушки Мороза начинается от 2000 рублей. Если со Снегурочкой, то 3500 рублей. В школах и детских садах дороже - около 5 тысяч рублей, - объясняет Владислав. - Правда, сейчас их могут позволить только частные учебные заведения, в остальных зимние волшебники — под запретом.

- Как правило, после 28 числа стоимость вырастает, как минимум, на 1000 рублей. Самый дорогой день - 31 декабря, - говорит наш эксперт.

Интересно, что ближе к полуночи, когда вот-вот пробьют куранты, ценник может достигать и 10 тысяч рублей за несколько минут выступления. В ходу и первые числа января. Владислав признается, что даже после Нового Года работы меньше не становится, ведь наши люди стабильно гуляют еще несколько дней после праздника.

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