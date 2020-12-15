«Мечтала о Питере, а купила козу»: Ростовчанка-дизайнер отказалась от городской жизни ради скотины и огорода

Девушка души не чает в своих козочках. Фото предоставлено героиней публикации

Диана Черней – 28-летняя блондинка с точеной спортивной фигурой. Глядя на нее, невозможно представить, что она создала целую ферму, сама доит коз и коров, делает из молока творог и сыр, а еще выращивает картошку и много чего другого. Ради прелестей сельской жизни и вкусного здорового питания дончанка отказалась от работы графическим дизайнером в Ростове, и переехала в маленький провинциальный городок Зерноград.

ОТ ДИЗАЙНА К ФЕРМЕРСТВУ

Диана родилась в Зернограде, после школы, как и большинство ее сверстников, уехала учиться в Ростов, окончила ВУЗ и осталась в городе. Девушка пробовала себя в роли менеджера, а еще работала графическим дизайнером – создавала логотипы для различных фирм, в том числе – и иностранных.

Год назад она решила сменить географию и переехать из Ростова в Санкт-Петербург. А перед этим навестила маму, которая так и продолжала жить в области.

- Мы сидели на кухне и ужинали. Пили молоко, а оно оказалось таким невкусным. И я совершенно спонтанно предложила маме купить корову или козу, чтобы молочко было свое, домашнее, - рассказала Диана Черней корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Вот так очень просто и неожиданно девушка сделала свой выбор. О северной столице Диана уже не мечтала, потому что поняла - хочет заниматься фермерством. Вначале девушка купила три козы. По ее словам, они дают очень вкусное молоко, из которого получается не менее вкусный сыр.

- Вообще, коз выгодно держать. В год от одной головы – один-два козленка, а в сутки козочка приносит до шести литров молока. Сейчас у меня уже их шесть, - рассказала Диана.

Девушка благодаря огороду имеет отличную спортивную форму. Фото предоставлено героиней публикации

КУРИЦАМ И КОРОВАМ ТОЖЕ ЕСТЬ МЕСТО

Но на разведении коз девушка не остановилась. После в ее хозяйстве появились две коровы. Кстати, одна из них уже беременна.

- Вот ищу семя для второй телочки. В Москве это очень развито. Там его привозят и из-за границы. У нас на Дону с этим пока туго, - продолжает рассуждать блондинка.

Также Дианы живет 30 курочек степной породы и 80 уток.

Со всех кур в сутки получается от десяти до 15 яиц. Девушка говорит, что каждая курица несется один раз в несколько дней. Но это даже и хорошо. Ведь качество яиц от этого только выигрывает.

- Чем курица чаще несется, тем меньше микроэлементов и полезных веществ в яйце, - со знанием дела рассуждает Диана.

Диана уверяет, что ее хозяйство весьма скромное. В планах – расширение. В следующем году девушка хочет завести индюков.

Помимо живности на девушке еще и огород. В нем растет все, что может дать донская земля, - от петрушки до дынь.

- Особенно хорош в этом году был чеснок, - делится успехами в земледелии Диана.

Диана ни капли не жалеет, что уехала от городской суеты. Фото: предоставлено героиней публикации

ВРЕМЕНИ НА ОТДЫХ НЕТ

Диана говорит, что работать ей приходится не меньше, а даже больше, чем в городе. Встает она с рассветом. Летом – в четыре утра, зимой - чуть позже. Первым делом идет кормить животных, потом убирает в загонах, а после позволяет себе завтрак на скорую руку.

А затем – весь день в трудах. Работа найдется всегда в любое время года. Выходных у Дианы не бывает, впрочем, как и отпусков. Даже на сутки она не может уехать из Зернограда. Ведь за животными нужен постоянный уход, а пожилая мама, с которой живет девушка, одна не справится.

Но Диане этот образ жизни нравится. Трудиться физически приходится намного больше, чем в Ростове-на-Дону, но зато стресса – в разы меньше.

- Я даже сладкое есть перестала. Просто не хочется. Когда жила в Ростове, за сутки могла съесть несколько килограммов конфет. Постоянно заедала тревогу, - отмечает фермерша.

Также значительно улучшилось и общее самочувствие девушки. Ведь все, что на столе – выращено своими руками, без антибиотиков и удобрений.

- Конечно, качественная пища наилучшим образом сказалась на здоровье, - отмечает девушка.

Ну и очень приятный бонус ко всему этому – отличная физическая форма. Такому рельефному телу могли бы позавидовать завсегдатаи спортивных залов. При этом, как отмечает Диана, спортом она никогда не занималась.

- Постойте с мое в огороде и никакого фитнеса не надо, - смеется Диана.

Девушка вкладывает в животных всю душу. Фото: предоставлено героиней публикации

А ЧТО С ДОХОДОМ?

По словам девушки, пока доход от фермерства у нее минимальный. Продукцию она сбывает на местном рынке. Бывает, в месяц удается заработать тысяч 10 рублей чистой прибыли. Но при этом отсутствуют и траты. В продуктовые магазины девушка ходит крайне редко. Даже одежду, если понадобиться, может сшить сама.

Вообще, Диана по-настоящему гордиться своей независимостью и самостоятельностью, и терять свободу категорически не хочет.

- Я определилась со своей судьбой. Хочу провести жизнь в сельской местности, питаться здоровыми продуктами и дышать свежим не загазованным воздухом. А еще решила никогда не выходить замуж. Не хочу под кого-то подстраиваться, - подытожила девушка.

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