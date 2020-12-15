Лишь в отдельные дни декабря ожидается снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в конце декабря в Ростове-на-Дону: публикуем предварительный прогноз. Рассказываем, что ждет жителей в последние недели 2020 года.

Согласно сервису «Яндекс Погода», в ближайшие дни в городе продержится плюсовая температура. С 16 до 18 января ожидается от плюс одного до плюс двух градусов. Только в выходные столбик термометра начнет снижаться и к 20 декабря достигнет минус одного градуса. Осадков на этой неделе не будет.

Новая рабочая неделя, с 21 до 25 декабря, будет холодной. Ожидается от минус одного до плюс одного градуса. 25 декабря в городе пройдет небольшой дождь. Зато в выходные, 26 и 27 декабря погода будет ясной и теплой — до плюс четырех градусов.

С 28 декабря температура в Ростове-на-Дону снова начнет снижаться. В этот день на термометре будет плюс два градуса, пройдет дождь. 29 декабря похолодает до нуля, выпадет снег. Однако же перед самым Новым годом снегопада, к сожалению, не будет. 30 и 31 декабря ожидается до минус одного градуса, без осадков.

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