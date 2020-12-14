В Южном федеральном округе температура может превысить норму. Фото: Иван МАКЕЕВ

Какой будет зима в Ростове-на-Дону: публикуем предварительный прогноз. В первой половине декабря в донской столице не было сильных морозов и снегопада. Рассказываем, изменится ли погода в ближайшие месяцы.

Гидрометцентр прогнозировал в Южном федеральном округе теплый декабрь. Так, синоптики ожидали, что температура превысит норму. Пока их предположения подтверждаются, температура составляет минус пять — плюс три градуса.

По предварительным прогнозам, остаток декабря столбик термометра не опустится ниже минус четырех. Кроме того, небольшой снег пока ожидается только 29 декабря.

Январь может быть теплее, чем в прошлом году. Температура также превысит среднестатистическую отметку. По данным сервиса «Яндекс Погода», «зимняя» погода придет в Ростов-на-Дону только под Рождество. 6 и 7 января в городе выпадет снег, ударят морозы до минус трех. Снегопад и похолодание ожидаются с 24 по 26 января. Столбик термометра может опуститься до минус пяти градусов.

Февраль считается самым снежным и морозным месяцем. Подробного прогноза пока нет. Однако синоптики ожидают, что и конец зимы преподнесет сюрпризы. Погода может также оказаться теплее, чем обычно.

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