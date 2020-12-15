Первыми будут прививаться те, кто подвержен заражению больше всего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцина от коронавируса Ростове-на-Дону 2020: привезли первые 500 доз "Спутник V". Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко на своей странице Инстаграм.

В связи с появлением первого, проверенного и общепризнанного лекарства от новой инфекции в нашем городе, начнется и массовая вакцинация жителей. Градоначальник сообщил, что сначала будут делать прививки тем, кто подвержен заражению больше всего - это медицинские работники.

- Первый этап вакцинации пройдет уже сегодня-завтра. Второй через 21 день, - пояснил Алексей Валентинович. - В первую очередь будут привиты работники ковидных госпиталей и поликлиник.

Медикам-добровольцам, кто помогает спасать людей, уже провели оценку иммунного статуса. Им сделали специальное лабораторное тестирование на наличие в крови антител к короновирусу.

В официальных источниках сообщается, что «Спутник V» - первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения, приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства.