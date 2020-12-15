Рост цен на продукты питания в Ростове-на-Дону: как бороться, рассказали власти

Рост цен наблюдается по всей России. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Рост цен на продукты, которые входят в группу товаров первой необходимости, стал заметен на всех уровнях. Так, по данным регионального Ростовстат, цены на продукты, включая алкоголь, выросли почти на 5,5 процента, в сравнении с прошлым годом. И негативная тенденция продолжается. А впереди - новогодние праздники, перед которыми россияне тратят львиную долю месячного бюджета на угощения и подарки.

По словам директора Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, удорожание товара происходит по всей России. Между тем, в нашем регионе стремительно растут в стоимости отдельные категории продуктов. Так, за последние несколько месяцев сильно подорожали сахар, гречка, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия.

Ирина Вячеславовна объяснила, с чем это может быть связано.

- Есть ряд объективных причин, которые повлияли на эту ситуацию. В Ростовской области производство сахара и крупы не осуществляется, - отметила Директор департамента потребительского рынка. - Но так как были введены корректировки по экспорту продукции, уже сегодня мы видим снижение цены на хлебобулочные изделия. Такая же ситуация и по растительному маслу.

Она добавила, что уже поступили конкретные рекомендации от федеральных властей. В частности, установлена оптовая цена за килограмм сахара, которая составила 36 рублей, и за литр масла – 95 рублей. И, по словам собеседницы, на полках в магазинах эти товары будут продаваться по 45 и 110 рублей соответственно. То есть дороже этого ценника они стоить не могут.

- Нами будут заключены соглашения с сетевой торговлей и предприятиями, которые будут заниматься мониторингом этой ситуации. Также мы будем следить и информировать уполномоченные органы, если этот порядок нарушат, - добавила Ирина Теларова в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год и Рождество в Ростове-на-Дону 2021: какие мероприятия пройдут для взрослых и детей

Рассказываем, что подготовили для ростовчан в честь Нового года и Рождества 2021 (подробнее)