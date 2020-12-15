«Не сентябрь, а декабрь»: С Днем города, Ростов-на-Дону!

В этом году Ростову исполнялся 271 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все жители донской столицы точно знают, что День города отмечается в третье воскресенье сентября. Обычно в течение двух дней ростовчане гуляют по центру, сидят в кафе, катаются на каруселях в парках. Так продолжается уже много лет, народные гулянья стали традицией.

Однако далеко не все знают, что этот день не совпадает с датой образования города.

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ УДОБЕН ВСЕМ

Именно с 15 декабря в далеком прошлом Ростов стал развиваться, как полноценный город. Что послужило этому, объяснил руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин. По его словам, все началось с указа императрицы Елизавета Петровны.

- В 1749 году она поручила образовать Темерницкую таможню, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» Александр Олегович. - Однако вопрос о назначении даты Дня города решался уже после масштабного юбилея Москвы, когда в 1947 года столице исполнилось 800 лет. Тогда были народные гулянья, и выступления, и настоящий праздник. Это стало отправной точной для советского руководства: все крупные партийные организации в городах задались целью определить дату своего Дня города.

В Ростове-на-Дону тоже начались бурные обсуждения. Ростов – город с большим историческим прошлым. Необходимо было выбрать день, который будет удобен всем. К этому привлекли ученых, подняли архивные документы и статьи.

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ НУЖНО БЫЛО ДАТЬ ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Вопрос: «Что считать началом Ростова» завис в воздухе. Определиться с конкретной датой было непросто, ведь в разное время происходили события, схожие по своей исторической значимости.

- В 1711 года здесь появились первые переселенцы из Азова, в 1749 создали таможню, в 1761 приняли решение соорудить крепость. Позже, в 1811 года появился первый генеральный план по застройке города, - отмечает специалист.

В конечном итоге, было принято во многом политическое решение. Чиновники бились над вопросом в 1949 году. И поняли, что, если выбрать дату «начала Ростова» - 1749 год, то назревал юбилей – 200 лет. А народу в послевоенные года было важно дать ощущение праздника.

Однако сам День города решено было отмечать не в декабре, а в сентябре.

- Во-первых, это продолжение традиции Москвы, а, во-вторых, первый месяц осени - наиболее приятное время года для жителей донской столицы, - заключил Александр Кожин.

«ОДИН ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ И УДОБНЫХ ГОРОДОВ»

В эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM ростовчан поздравили и знаменитые земляки. Так, знаменитый актер Сергей Жигунов признался, что никогда раньше не задумывался о том, когда именно день рождения родного города. Но зато рассказал, чем запомнилась ему донская столица.

Актер из Ростова Сергей Жигунов Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Город появился раньше, чем Советская власть – это точно. Ростов меняется, становится лучше. Я по-прежнему люблю Ворошиловский мост и Левый берег Дона,- говорит Жигунов.

Он добавил, что ему жалко старые здания, которых в центре остается все меньше.

И, действительно, облик исторической части города постоянно меняется. По словам российского оперного певца Хачатура Бадаляна, - это естественный процесс.

- Сложно было бы развиваться городу, не разрушая ветхие и деревянные дома. Уверен, что даже в этом Ростов впереди многих других. Конечно, жалко, но мне кажется, соблюсти всю эту старую атмосферу невероятно сложно, - отметил певец. Хотя за последние годы мой родной город очень сильно вырос. Появилось огромное количество ресторанов, баров и кафе. Все, кто среди моих знакомых был в Ростове, говорят, что это один из самых красивых и удобных городов.