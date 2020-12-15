Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 декабря 2020 года: количество зараженных превысило 45 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 384 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 15 декабря прирост за сутки - 384 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 45 072 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 384 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 234 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 676 дончан. Выздороветь удалось 36 127 новых случаев заболевания. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1072. Коэффициент распространения инфекции – 1,1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 44 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (144), Сальском (17) районе, Новочеркасске (14), Белокалитвинском (13), Верхнедонском (13) районах, Каменске-Шахтинском (12), Новошахтинске (10), Шахтах (10), Миллеровском (10), Целинском (10), Шолоховском (10) районах, Азове (9), Батайске (9), Константиновском (8), Чертковском (8) районах, Гукове (7), Таганроге (6), Неклиновском (6), Пролетарском (6), Зерноградском (5), Каменском (5), Октябрьском (5), Аксайском (4), Багаевском (4), Орловском (4), Семикаракорском (4), Цимлянском (4) районах, Волгодонске (3), Звереве (3), Ремонтненском (3), Егорлыкском (2), Заветинском (2), Тарасовском (2), Усть-Донецком (2), Азовском (1), Боковском (1), Веселовском (1), Кагальницком (1), Кашарском (1), Красносулинском (1), Матвеево-Курганском (1), Милютинском (1), Песчанокопском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43% - от 46 до 65 лет, 19,5% - от 66 до 79 лет, 5,5% - старше 80 лет, 5,5% - дети. В стационарах получают 2 576 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 16 женщин, две по 59 лет, 60, 62, 63, две по 64 года, 66, 67, 70, 72, 74, две по 82 года, 86, 97 лет, и семеро мужчин – 54, 73, два по 75 лет, два по 77 лет, 78 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 29 222 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 100,45 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 129,67 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 918 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1270,98 тысячи исследований.

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