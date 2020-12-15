Теплый пасмурный день ждет ростовчан 15 декабря

В Ростове будет тепло и пасмурно Фото: "КП" Архив

Крайне теплый зимний день с легким ветерком ожидает жителей донской столицы. Зато влажность сегодня подскочит сразу до 100 процентов. Пониженная температура ожидается лишь с утра, а уже к полудню столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки.

В утренние часы будет довольно холодно - от минус 1 до 0 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 2 градуса. Но к вечеру снова похолодает - до плюс 1 градуса. Во вторник, 15 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, вечером возможен небольшой дождь.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 757-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 88 до 100 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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С утра есть вероятность снега.

АЛЛО!

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