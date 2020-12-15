Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 декабря 2020 года: число зараженных приближается к 45,5 тысячи

Подтвердилась смерть от коронавируса 26 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону прирост зараженных за сутки составил 139 человек. Всего по Ростовской области коронавирус подтвердился у 381 жителя. Общее число зараженных по донскому региону составило 45 453.

Наибольшую долю среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет — 44,1%. 25,2% зараженных — жители от 18 до 45 лет, таков же процент людей от 66 до 79 лет. 3,7% инфицированных составляют пожилые старше 80 лет, 1,8% — дети.

Скончались от ковида еще 26 человек. Среди них — 12 женщин в возрасте от 53 до 89 лет и 14 мужчин от 46 до 80 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Жертвами коронавируса в Ростовской области за весь период стали 1 702 человека.

За сутки выздоровели 337 заболевших. С начала пандемии от коронавируса вылечились 36 464 пациента.

Лечение в стационарах получают 2 594 человека. Состояние 228 жителей оценивается как тяжелое.

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