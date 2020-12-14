В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 23 человек

Медики продолжают бороться с пандемией коронавируса

Донские врачи рассказали о том, что из-за коронавируса в Ростовской области за минувшие сутки погибли 23 человека. Все они находились в тяжелом состоянии.

Медики доказали, что смерть наступила именно в результате заражения коронавирусом. Люди не смогли справиться с болезнью из-за хронических заболеваний, которые в несколько раз осложняли лечение заболевания.

Так, согласно данным регионального правительства, за сутки ковид унес жизни 16 женщин в возрасте от 59 до 97 лет. Вылечиться от коронавируса не смогли семеро мужчин – от 54 до 78 лет. У этих людей были проблемы с сердцем, нервной системой, онкологические болезни, ВИЧ, а также прочие тяжелые заболевания. Врачи сделали все возможное, но болезнь оказалась сильнее.

Всего с момента начала пандемии донские медики не смогли спасти от смерти 1676 человек.

Специалисты считают, что болезнь легче предупредить, чем лечить. В преддверии новогодних праздников жителям региона стоит быть особенно внимательными, чтобы избежать заражения. Людям рекомендовано носить медицинские маски и перчатки в общественных местах, а по возвращению домой обязательно обрабатывать руки санитайзером.

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