Новый год и Рождество в Ростове-на-Дону 2021: какие мероприятия пройдут для взрослых и детей

В Ростовской области запланировано около 400 новогодних спектаклей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год и Рождество в Ростове-на-Дону 2021: какие мероприятия подготовили для взрослых и детей. Об этом рассказала глава министерства культуры Ростовской области Анна Дмитриева на заседании регштаба по коронавирусу.

С 19 декабря по 10 января запланировано более трех тысяч праздничных мероприятий. 545 из них пройдут в онлайн-формате, остальные — в очном режиме. Среди них — концерты, спектакли, конкурсы, викторины, выставки.

— Театрами области запланировано 400 новогодних спектаклей. Ростовская филармония подготовила 13 новогодних программ, в театре Горького пройдет 25 детских и 38 взрослых представлений. В театре кукол имени Былкова — 64 спектакля, — пояснила Анна Дмитриева.

Губернаторскую новогоднюю и рождественскую «елки» будут транслировать по местному телевидению. Торжества можно посмотреть 25 декабря и 7 января. Кроме того, знаменитый ансамбль песни и пляски имени Квасова также запишет два своих концерта.

Несмотря на пандемию, детей обещали не оставить без подарков. По словам Анны Дмитриевой, подарки вручат "адресно в торжественной обстановке с участием волонтеров".

Министр отметила, что в этом году из-за коронавируса отменены интерактивные мероприятия возле елок. В театрах будут соблюдаться все санитарные правила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Рассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.