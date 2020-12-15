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Уходит судак, но появляется пиленгас: к чему привело осолонение Азовского моря

Биолог Василий Поважный рассказал, как изменилась рыба в водоеме
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Из Азовского моря начала уходить рыба, привыкшая к более пресной воде.

Из Азовского моря начала уходить рыба, привыкшая к более пресной воде.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За десять лет Азовского море стало солонее всего на несколько граммов на литр воды. Тем не менее водоем частично стал непригоден для некоторых своих обитателей, среди которых — судак, лещ и тарань. Кандидат биологических наук, участник экспедиций Южного научного центра РАН Василий Поважный рассказал, к чему привело осолонение и нужно ли с этим бороться.

ТРИ ГРАММА СОЛИ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

В Азовское море поступает пресная вода, в основном, из Дона, а соленая — из Черного моря. Их соотношение и определяет, насколько соленым будет водоем. В последнее время сток Дона снизился, а море стало солонее.

— В Таганрогском заливе уровень солености постоянно меняется, точный показатель назвать невозможно. Но непосредственно в Азовском море сейчас — это 14,5 промилле или 14,5 грамма соли на литр воды. Еще в 2009 году уровень солености составлял 11 промилле, — пояснил специалист.

По его словам, такие изменения только на первый взгляд могут показаться несущественными. Это примерно вдвое меньше, чем соленость Мирового океана. Однако и это уже повлияло на обитателей Азовского моря.

Почти за десять лет уровень солености Азовского моря вырос с 11 до 14,5 промилле.

Почти за десять лет уровень солености Азовского моря вырос с 11 до 14,5 промилле.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РЫБОЙ

Из-за осолонения из Азовского моря начала уходить рыба, привыкшая к более пресной воде. Например, всем известный судак. Еще в 2008 — 2009 годах почти половину акватории моря занимала вода соленостью в одиннадцать промилле. Здесь для судака были все условия — он активно выходил в море, хорошо питался и нагуливался.

Сейчас соленость в этих областях может достигать 15 промилле. Судак просто не может выжить в такой воде.

— Соленость отразилась на традиционных для Ростовской области промысловых видах. Это и судак, и сазан, и лещ. С другой стороны, Азовское море становится водоемом для морской рыбы, например, ставриды и хамсы. Есть среди них и не менее ценные для человека кефаль, пиленгас и камбала-калкан, — рассказал Василий Поважный.

Кроме того, в Таганрогском заливе появились медузы-корнероты. С точки зрения науки, это уникальное явление. Корнероты встречаются в Черном море. Раньше они не заходили в залив даже в период сильного осолонения в далекие 70-е годы.

ПОРА ЛИ «БИТЬ В НАБАТ»?

Соленость Азовского моря можно изменить, увеличив сток Дона. Однако Василий Поважный объясняет, что все не так просто. В условиях маловодья, которое определяется современным климатом, воды в реке меньше, а часть стока продолжают использовать для нужд сельского хозяйства.

— Очевидно, что это имеет определенный экономический эффект. От сельского хозяйства он больше, чем, например, от традиционного рыболовства. Вопрос заключается еще и в том, что для нас важнее — развивать сельское хозяйство или сохранить водоем в типичных для него условиях.

Дон должен сохранять свой сток настолько, чтобы по нему могли проходить торговые суда.

Дон должен сохранять свой сток настолько, чтобы по нему могли проходить торговые суда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученый поясняет, что соленость Азовского моря не будет расти катастрофическими темпами. Дон — это еще и важная транспортная артерия. Река должна сохранять свой сток настолько, чтобы по ней могли проходить торговые суда.

Есть и еще одна причина, почему ситуация точно не выйдет из-под контроля. Соленость поступающих в Азовское море черноморских вод также не высока.

— Соленость черноморских вод — около 19 промилле. Смешиваясь с пресной водой, это дает средний уровень солености. Мы точно не увидим солености Мирового океана, 35 промилле. Если судить по солености воды, Азовское море — не совсем море и не совсем река. И таким оно будет всегда.

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