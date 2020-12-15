Уходит судак, но появляется пиленгас: к чему привело осолонение Азовского моря

Из Азовского моря начала уходить рыба, привыкшая к более пресной воде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За десять лет Азовского море стало солонее всего на несколько граммов на литр воды. Тем не менее водоем частично стал непригоден для некоторых своих обитателей, среди которых — судак, лещ и тарань. Кандидат биологических наук, участник экспедиций Южного научного центра РАН Василий Поважный рассказал, к чему привело осолонение и нужно ли с этим бороться.

ТРИ ГРАММА СОЛИ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

В Азовское море поступает пресная вода, в основном, из Дона, а соленая — из Черного моря. Их соотношение и определяет, насколько соленым будет водоем. В последнее время сток Дона снизился, а море стало солонее.

— В Таганрогском заливе уровень солености постоянно меняется, точный показатель назвать невозможно. Но непосредственно в Азовском море сейчас — это 14,5 промилле или 14,5 грамма соли на литр воды. Еще в 2009 году уровень солености составлял 11 промилле, — пояснил специалист.

По его словам, такие изменения только на первый взгляд могут показаться несущественными. Это примерно вдвое меньше, чем соленость Мирового океана. Однако и это уже повлияло на обитателей Азовского моря.

Почти за десять лет уровень солености Азовского моря вырос с 11 до 14,5 промилле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РЫБОЙ

Из-за осолонения из Азовского моря начала уходить рыба, привыкшая к более пресной воде. Например, всем известный судак. Еще в 2008 — 2009 годах почти половину акватории моря занимала вода соленостью в одиннадцать промилле. Здесь для судака были все условия — он активно выходил в море, хорошо питался и нагуливался.

Сейчас соленость в этих областях может достигать 15 промилле. Судак просто не может выжить в такой воде.

— Соленость отразилась на традиционных для Ростовской области промысловых видах. Это и судак, и сазан, и лещ. С другой стороны, Азовское море становится водоемом для морской рыбы, например, ставриды и хамсы. Есть среди них и не менее ценные для человека кефаль, пиленгас и камбала-калкан, — рассказал Василий Поважный.

Кроме того, в Таганрогском заливе появились медузы-корнероты. С точки зрения науки, это уникальное явление. Корнероты встречаются в Черном море. Раньше они не заходили в залив даже в период сильного осолонения в далекие 70-е годы.

ПОРА ЛИ «БИТЬ В НАБАТ»?

Соленость Азовского моря можно изменить, увеличив сток Дона. Однако Василий Поважный объясняет, что все не так просто. В условиях маловодья, которое определяется современным климатом, воды в реке меньше, а часть стока продолжают использовать для нужд сельского хозяйства.

— Очевидно, что это имеет определенный экономический эффект. От сельского хозяйства он больше, чем, например, от традиционного рыболовства. Вопрос заключается еще и в том, что для нас важнее — развивать сельское хозяйство или сохранить водоем в типичных для него условиях.

Дон должен сохранять свой сток настолько, чтобы по нему могли проходить торговые суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученый поясняет, что соленость Азовского моря не будет расти катастрофическими темпами. Дон — это еще и важная транспортная артерия. Река должна сохранять свой сток настолько, чтобы по ней могли проходить торговые суда.

Есть и еще одна причина, почему ситуация точно не выйдет из-под контроля. Соленость поступающих в Азовское море черноморских вод также не высока.

— Соленость черноморских вод — около 19 промилле. Смешиваясь с пресной водой, это дает средний уровень солености. Мы точно не увидим солености Мирового океана, 35 промилле. Если судить по солености воды, Азовское море — не совсем море и не совсем река. И таким оно будет всегда.

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