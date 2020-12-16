Ростовчанка с ВИЧ-инфекцией пытается выжить, чтобы воспитать четверых сыновей

Все деньги, что получает женщина по пособиям, она тратит на лекарства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Истории, пробирающие до мурашек, встречаются чаще, чем хотелось бы. Людей, которые каждый день сражаются за свою жизнь, к сожалению, меньше не становится. Никогда не знаешь, с чем пришлось столкнуться рядовому пассажиру в автобусе или даже соседу по дому. Так, например 38-летняя ростовчанка Надежда Курчева вот уже два года пытается справиться со страшным заболеванием и параллельно воспитывает четырех малолетних сыновей.

«НАГРАДИЛ» МУЖ

Жизнь у женщины была сложной с самого начала. Спустя несколько лет после своего рождения она попала в детский дом, так как у родителей отобрали права за асоциальный образ жизни. Вскоре появился опекун - ее родная бабушка. Вот только взрослая женщина не проявляла интереса к воспитанию девочки, а только получала пособие на сироту. С подросткового возраста Надежда начала обеспечивать себя самостоятельно: трудилась на рынке, продавала фрукты, овощи, бралась за любую черную работу.

Так продолжалось много лет, пока она не встретила отца своих будущих детей. ВИЧ-инфекцию у нее выявили еще два года назад. До этого серьезных проблем со здоровьем она не испытывала. Несколько лет ютилась в тесной квартире вместе со своим, как она сама говорит, сожителем.

- Он долгое время употреблял наркотики. Где-то подхватил инфекцию и наградил меня, а после умер от СПИДА, - вспоминает женщина.

От него она родила трех мальчиков. Еще один появился чуть позже, но уже от другого мужчины. Удивительно, что никто из детей не унаследовал страшный, смертельный диагноз. На фоне ослабления иммунитета, у ростовчанки пошли осложнения. Первый удар пришелся по печени. Орган воспалился, что сразу бросается в глаза при виде Надежды: у нее сильно раздуло живот, многие думают, что она в положении, хотя это не так.

«КАК ЛЕЧИТЬ, Я НЕ ЗНАЮ»

Когда муж умер, оставив ее с тремя детьми без средств к существованию, за очередную неуплату их выгнали со съемной квартиры.

- Я просто оказалась на улице. Мне помог старый друг из детства Павел. Мы случайно встретились на улице. Если бы не он, мы бы не выжили, - говорит Надежда.

Вскоре бедная ростовчанка стала замечать, что проблемы со здоровьем не только у нее. Старший сын, которому совсем недавно исполнилось 8 лет, стал постоянно кашлять. Осмотр врачей и снова неутешительный диагноз - закрытая форма туберкулеза. Где ребенок мог подхватить заразу, Надежда не понимает. Мало того, подозрения на заболевание есть и у среднего сына.

- Почти все деньги, что я получаю по пособиям, уходят на лекарства мне и детям. Они наблюдаются у врачей, но, что делать дальше, как их лечить, я не знаю, - говорит многодетная мать.

Чтобы решить проблему с жильем, ее подруга посоветовала обратиться к общественникам. Так судьба привела многодетную мать в благотворительный фонд «Мамины руки». Волонтеры помогли оформить женщине материнский капитал, заручились поддержкой областных властей и купили небольшую комнатку. Сейчас идет процесс оформления документов, а женщина надеется на лучшее.

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