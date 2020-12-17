«Последняя наша надежда — это Вы!»: 11-летний школьник из Ростова-на-Дону написал письмо Президенту России

11-летний Дима хочет переехать в новый дом. Фото: личный архив героя публикации

Вот уже несколько лет 11-летний Дима Антошин из Ростова-на-Дону пытается понять, почему он не может переехать в новый дом. Его прежняя квартира, где он жил вместе со своими родителями, сгорела в страшном пожаре. Огонь бушевал в 2017 году за Театральной площадью в донской столице. Тогда стихия уничтожила сотни (!) жилых построек, многие ростовчане оказались - кто у родственников и знакомых, кто в гостинице и без своего жилья.

«ЗИМОЙ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО»

После масштабной трагедии чиновники говорили, что всем выдадут новые квадратные метры. Но когда стали изучать документы, то выяснились неприятные для Антошиных подробности. У семьи была «свободная» недвижимость, куда в теории они могли переехать. На по факту это был и остается маленький полуразрушенный домик в центре города, который достался маме мальчика от ее родителей.

- Условия там ужасные. Зданию 100 лет. Сейчас, зимой, очень холодно. Приходится топить печь на кухне, - говорит мама мальчика, Анна. - А в нашей прежней квартире был ремонт: все, что мы зарабатывали, вкладывали туда. У Димы была своя комната, куда он мог приводить друзей.

Женщина объяснила, что ее соседи, которые никогда не отличались нормальным, социальным поведением давно уже получили новые квартиры, потому что ничего другого у них не было. И, как результат, стали жить еще лучше, чем прежде.

«В НАШЕМ ДОМЕ ЖИВЕТ БОМЖ»

Чего нельзя сказать об 11-летнем Диме и его родителях.

- Тот дом - за Театральной площадью - был признан аварийным еще до пожара, а после администрация не захотели выкупать его, - продолжает мать. - Говорили, что от него почти ничего не осталось, хотя это было и не так. На нас подали иск, чтобы лишить прав собственности, но мы выиграли все суды. Теперь пообещали, что выкупят землю в следующем году. Но больше я в эти сказки не верю.

А пока родители спорят с местными властями, Дима решил им помочь, как мог. Он написал Президенту на прямую линию.

- На Новый год мы с мамой в моей комнате наряжали елку, а сейчас после пожара нам стало жить плохо, у нас одна комната, топим в кухне печкой, на которую мама ставит плитку, чтобы было теплее, - написано там. - А в нашем сгоревшем доме на первом этаже живет бомж, который может пострадать из-за того, что на него могут обрушится остатки от дома, а еще там летом когда мы приходили к своему дому, я видел как там внутри лазили дети, которые тоже могут пострадать. Мама все время плачет и говорит, что сколько труда, ее и моих бабушки и дедушки, было вложено в наше прежнее жилье, которое в один миг исчезло в пожаре.

НИ В СКАЗКИ, НИ В ЧУДО БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЯТ

Мальчик признается, что очень скучает по своей комнате, которая когда-то у него была. А перед Новым годом рядом с кроватью всегда стояла елка и часто приходили друзья.

- Мама говорит, что помощи нам ждать не от куда. Я никогда не забуду день, когда наш дом исчез в пожаре, - пожимает плечами 11-летний школьник. - Я тоже помню этот страшный день и, наверное, уже никогда не забуду. Не забуду как и сейчас моя мама обращается во все инстанции, но, как говорит, что пришла очередная отписка и, что помощи нам ждать не откуда. Хотя я помню, как все дяди чиновники обещали нам помочь, помочь каждой пострадавшей семье. Но прошло уже более трех лет, а помощи как не было так и нет. Дорогой Владимир Владимирович, последняя наша надежда — это Вы!

Мама говорит, что узнала о поступке сына уже после того, как электронное письмо было отправлено в приемную главы государства.

- Растет настоящий мужчина, - улыбнулась она. Но в чудо женщина больше не верит и намерена добиваться справедливости традиционными методами, обивая пороги администраций и судов.

ОФИЦИАЛЬНО

«Работа ведется»

- В данных домах проживали 37 семей, из которых меры социальной поддержки (85,6 млн. рублей), в связи с произошедшей чрезвычайной ситуацией, получили 27 семей, - рассказали в администрации Ростова-на-Дону. - При этом 10 семей не получили такую поддержку по причине наличия в их собственности иного жилья.

При этом в областную адресную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 12.08.2016 № 569, эти дома не включены по причине признания их аварийными после 01.01.2017 года.

Учитывая, что согласно заключению городской межведомственной комиссии указанные многоквартирные дома признаны аварийными и подлежащими сносу в результате пожара 21 августа 2017 года, на основании Приказа Минстроя РО от 07.03.2017 № 36 их расселение возможно во внеочередном порядке.

В адрес губернатора Ростовской области уже подготовлено ходатайство о выделении областных денежных средств на переселение граждан из данных домов.

Кроме того, Администрацией Ростова-на-Дону на заседании городской Думы 22 декабря 2020 будут предусмотрены средства местного бюджета на оценку, после чего в феврале 2021 года проведены мероприятия по определению рыночной стоимости изымаемого имущества, проведена работа с гражданами по согласованию результатов оценки.

В целях заключения соглашений о выкупе, Администрацией города 9 ноября и 12 декабря 2020 года проведены встречи с собственниками помещений.

ДОСЛОВНО

«Я помню тот страшный день!»

«Дорогой Владимир Владимирович!!! Я, Дима Антошин, школьник, мне 11 лет, я и моя мамочка пострадали во время большого пожара на Театральном спуске 21 августа 2017 года. В этом пожаре у нас сгорело все, наши вещи, мои игрушки, моя любимая кошечка «Тутсяка». У меня была своя комната, ко мне приходили мои друзья. На Новый год мы с мамой в моей комнате наряжали елку, а сейчас после пожара нам стало жить плохо, у нас одна комната, топим в кухне печкой на которую мама ставит плитку, чтобы было теплее.

А в нашем сгоревшем доме на первом этаже живет бомж, который может пострадать из-за того, что на него могут обрушится остатки от дома, а еще там летом когда мы приходили к своему дому, я видел как там внутри лазили дети, которые тоже могут пострадать.

Мама все время плачет и говорит, что сколько труда, ее и моих бабушки и дедушки, было вложено в наше прежнее жилье, которое в один миг исчезло в пожаре.

Я тоже помню этот страшный день и, наверное, уже никогда не забуду. Не забуду как и сейчас моя мама обращается во все инстанции, но как говорит, что пришла очередная отписка и, что помощи нам ждать не откуда. Хотя я помню как все дяди чиновники обещали нам помочь, помочь каждой пострадавшей семье. Но прошло уже более трех лет, а помощи все как не было так и нет.

На нас с мамой подали в суд. Я ходил, не хотел оставаться дома, хотел помочь маме и, если понадобится хоть как-то защитить ее. Хотел посмотреть тем людям в глаза, которые хотят у нас совсем все забрать и построить на нашем месте красивые дома.

Дорогой Владимир Владимирович, последняя наша с мамой надежда это Вы. Если и Вы откажите нам в помощи, то ждать нам ее больше не от кого и обратиться за помощью больше не к кому, поэтому очень надеюсь на Вашу помощь. Не откажите мне в моей просьбе, помогите мне и моей маме, пожалуйста, очень Вас прошу!»