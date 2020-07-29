У ростовчанки отнялась нога после укуса ядовитого паука

В отделение острых отравлений Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону поступила 34-летняя ростовчанка, которую за палец на ноге укусил ядовитый паук.

ЖЕЛТЫЙ КУСАКА

Женщина в выходной день отравилась к друзьям на дачу в Азовском районе. Все было прекрасно: и природа, и погода. Где, как не за городом, можно и по траве босиком пройтись, и букет полевых цветов собрать, и снимки эффектные на фоне донской природы сделать. И просто душой отдохнуть от городской суеты!

В какой-то момент ростовчанка почувствовала, как что-то укололо ее в палец на правой ноге. Толком и не разобрала, что произошло. Вроде, заприметила какого-то маленького желтого паучка… Похоже, он и цапнул. Сам укус не был очень уж болезненным. Но потом начался какой-то кошмар.

Сначала боль «разлилась» по всей ступне. Женщина почувствовала, как начинает неметь вся нога! Боль поднималась все выше и выше по телу. И нарастала, появляясь уже во всех мышцах. Стало ясно, что ситуация серьезная и без медицинской помощи тут не обойтись. В итоге она попала в отделение острых отравлений ГБСМП Ростова-на-Дону. Врачи осмотрели ее ногу. Взяли анализы. И пришли к выводу, что ее с большей долей вероятности укусил ядовитый паук сак, который водится в наших широтах.

Как рассказал заведующий этим отделением Хугас Поркшеян, болевой синдром купировали, назначили необходимую терапию: обезболивающие, противовоспалительные, улучшающие нервную проводимость препараты. Состояние пациентки на следующий день стало уже гораздо лучше. Но поскольку болевой синдром еще сохраняется, ей придется провести на больничной койке еще пару дней.

Примечательно, что это уже вторая за минувшие дни укушенная пауком пациентка в отделении. До нее с такой же бедой поступила пожилая женщина. Симптомы были схожие. Но в случае с той пациенткой быстрее удалось справиться с болевым синдромом. И она уже на следующий день сказала врачам спасибо и запросилась домой, где ее ждало еще столько дел.

ЗАВОЗНЫЕ КАРАКУРТЫ

Укус местного паука сака – не смертелен. Хотя и доставляет пациенту мучения. Но болевой синдром снимают за два-три дня.

А вот после укуса ядовитого каракурта так быстро с ситуацией не справиться. Хотя донские просторы вовсе не родина этих пауков... Но врачи отделения острых отравлений ГБСМП Ростова-на-Дону рассказали, как лет пять назад к ним стали поступать укушенные именно этими особями пациенты. После укуса каракурта от страшной боли все мышцы просто «выворачивает». Хоть криком кричи! Наблюдаются и другие симптомы, например, такие как «острый живот». Кроме того, «немеют» руки-ноги, порой, порой просто висят, как плети. За день такой болевой синдром не купируешь. Требуется порой неделя, а то и две. Но исход при вовремя оказанной медицинской помощи обычно благоприятен. Молодой здоровый организм справляется с таким испытанием. Труднее в таких случаях пожилым людям с ослабленным организмом и перепадами давления.

Откуда же в нашем регионе тогда, пять лет назад, появились каракурты? Родственники одного из укушенных пациентов в тот год даже сумели изловить такого паука и привезли врачам его в банке, чтобы продемонстрировать, что за экземпляр укусил. Предположили, что каракуртов могли случайно завезти с собой (например, со своим багажом) гости из других регионов. Но, хорошо, что эти пауки в наших краях все-таки не прижились. По крайней мере, подобных случаев укусов каракуртами в окрестностях Ростова уже давно не отмечалось.

В разгаре лето, продолжается сезон отпусков и выездов на природу и на дачи. И ростовские врачи рекомендуют ростовчанам и гостям нашего города быть осторожными. И, если, не дай Бог, кто-то цапнет в высокой траве, в огороде или даже в доме за ногу или руку, немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

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ЧП случилось во время проводов друга в армию

20-летний ростовчанин Даниил Лиходкин отправился в хутор Калинин на проводы друга в армию. Был уже поздний вечер, когда он вышел на подворье, чтобы позвонить родным в Ростов. Стал ходить туда-сюда, чтобы найти точку, где лучше всего «ловит» мобильная связь. Оказалось это ближе к огороду. Там в темноте и не заметил толком в тот момент, как что-то больно вонзилось ему в ногу.