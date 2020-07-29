2020-07-29T15:27:39+03:00
Общество

Начальник управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом

Сергей Ладанов работал в ковидном госпитале
Михаил Стрижев
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Сергей Ладанов подменял врачей в ковидном госпитале. Фото: volgodonskgorod.ruСергей Ладанов подменял врачей в ковидном госпитале. Фото: volgodonskgorod.ru
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У начальника управления здравоохранения Волгодонска Сергея Ладанова обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в администрации города.

Ладанов получил положительный тест на COVID-19 29 июля. Начальник управления мог заразиться во время работы в ковидном госпитале. Из-за нехватки специалистов он дважды подменял реаниматологов-анестезиологов.

В Ростовской области зарегистрировано 12674 случаев заражения коронавирусом. За весь период жертвами COVID-19 стали 215 заболевших. Число выздоровевших достигло 10 139 человек.В последнее время на Дону активный рост заболевших. Из-за напряженной ситуации в области пока отказались от дальнейшего смягчения ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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