2020-07-29T18:06:30+03:00
Происшествия

В бассейне под Ростовом утонул мужчина

Трагедия произошла во время празднования корпоратива
Дадаян Давид
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В этом деле будут разбираться правоохранители.В этом деле будут разбираться правоохранители.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В развлекательном комплексе под Ростовом-на-Дону произошло трагедия: прямо в бассейне утонул парень. Тело мужчины обнаружили с ссадиной на голове. Об этом сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев на заседании регионального штаба по ситуации с коронавирусом.

Информация также стала появляться в чате регионального МЧС. Администратор одного из городских сообществ попытался найти подтверждение после того, как об инциденте рассказали подписчики.

Со слов людей, очевидцев трагедии, все произошло во время корпоратива, который коллеги отмечали в гостинично-развлекательном комплексе «Рио», расположенного в районе хутора Ленинаван. Тело обнаружили в бассейне. Люди заметили, что на виске у мужчины осталась большая ссадины. Можно предположить, что он ударился головой, когда погружался в воду, от чего моментально потерял сознание. Врачи не смогли спасти парня. Когда они приехали, было уже слишком поздно.

Админ паблика также добавил, что погибшего зовут Игорь П. В социальных сетях страница парня закрыта. В последний раз он был онлайн совсем недавно - 27 июля.

В региональном МЧС заявили, что бассейны не входят в сферу юрисдикции спасателей. В следственном комитете пока не смогли прокомментировать ситуацию, но пообещали узнать все подробности происшествия. С сотрудниками аква-зоны связаться не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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