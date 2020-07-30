Татьяна Быковская рассказала, когда в Ростовской области может увеличиться число заболевших коронавирусом

Министр здравоохранения Ростовской области рассказала, когда может произойти рост заболеваемости COVID-19. Татьяна Быковская озвучила опасения в ходе брифинга 30 июля.

По словам министра, на ситуацию может повлиять возобновление курортного сезона. Пока проанализировать последствия трудно — в июле люди только поехали морю.

- В основном, люди будут возвращаться с отдыха во второй половине августа. Я думаю, что, к сожалению, мы будем иметь увеличение (числа зараженных). Большое количество людей из разных регионов находятся на черноморском побережье, - высказалась Татьяна Быковская.

Глава министерства напомнила, что Ростовская область еще не победила коронавирус. Однако многие уже забыли о масочном режиме и социальной дистанции. Это могло привести к росту заболевших COVID-19.

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