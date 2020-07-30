Вторая волна коронавируса в Ростове-на-Дону 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Вторая волна коронавируса в Ростове-на-Дону в 2020 году, осенью: эксперты рассказали стоит ли ожидать роста числа зараженных. Специалисты считают, что в ближайшее время ситуация с COVID-19 будет только ухудшаться.

Зараженных все больше

Вторая волна коронавируса в Ростове-на-Дону в 2020 году, осенью — тема уже стала одной из самых обсуждаемых в регионе. На Дону сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. Число случаев заражения достигло почти 13 тысяч и продолжает расти. Более того, вирус стал распространяться активнее. В последнее время прирост заболевших составляет 120 — 130 инфицированных в день. Коэффициент распространения уже около недели превышает единицу.

По мнению специалистов, вирус не отступает, а становится сильнее. Глава донского Министерства здравоохранения Татьяна Быковская рассказала, что заболеваемость стала выше. Из-за отмены ограничений люди решили, что область победила инфекцию. Они напрочь забыли о мерах профилактики: перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

— Однако коронавирус никуда не делся. Мы видим увеличение количества лиц, которые заражены. Население нас не слышит, — прокомментировала Татьяна Быковская.

Рост зараженных привел к первым последствиям. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отложил очередной этап снятия ограничений. Эксперты ожидают, что ситуация будет только ухудшаться.

Ожидание роста

Татьяна Быковская ожидает, что в августе зараженных может стать еще больше. На ситуацию может повлиять не только беспечность дончан, но и возобновление курортного сезона.

— Пока о последствиях говорить рано — в июле люди только поехали на море. В основном, отдыхающие будут возвращаться во второй половине августа. Я думаю, что, к сожалению, мы будем иметь увеличение числа зараженных. Большое количество людей из разных регионов находятся на черноморском побережье, — пояснила глава министерства.

Благоприятных прогнозов не дает и главный санврач области Евгений Ковалев. Он также не исключает дальнейшего роста заболеваемости. Ковалев допустил, что в донском регионе снова могут ввести жесткие ограничения.

— У нас есть выбор, ужесточать ограничения или оставить все, как есть. Я считаю, что нужен баланс. Однако да, возможность ужесточения ограничений сохраняется, — говорит главный санврач.

Опасное совпадение

Особые опасения специалистов связаны с приближающейся осенью. К коронавирусной инфекции добавятся сезонные вирусы, в том числе грипп. Такая ситуация угрожает дополнительными нагрузками для врачей. К сложному периоду область начала готовиться уже сейчас.

— Нам нужно привить 60% населения. Нужно сформировать прививочные бригады, организовать переобучение персонала, информирование населения, — считает Ковалев.

Татьяна Быковская говорит, что пока власти готовят документы, касающиеся вакцинации населения. Она отметила, что в помощи нуждаются и сами медики. Предложения по поддержке обсудили на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Одной из мер станет продление стимулирующих выплат за работу с ковид-пациентами.

Пока эксперты не дают точных прогнозов о возможности второй волны коронавируса. Однако понятно, что область уже сейчас готовится к худшим сценариям. Специалисты подчеркивают, что развитие ситуации во многом зависит и от самих жителей, в частности исполнения мер профилактики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заседание штаба по борьбе с распространением коронавируса в Ростовской области 29 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Заседание проводит губернатор Василий Голубев. (подробности)